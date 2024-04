Bradley Scanes, voorheen de personal trainer van Max Verstappen, heeft een boekje opengedaan over de mindgames die Verstappen en Hamilton met elkaar speelden in 2021. Dat was het seizoen dat de wereldtitelstrijd pas in Abu Dhabi, de slotrace van het seizoen, werd beslist in het voordeel van Verstappen. “Ze probeerden elkaar met kleine dingen te overtreffen”, aldus Scanes.

Volgens Scanes waren mindgames onderdeel van de intense rivaliteit tussen Hamilton en Verstappen, zo vertelt hij in een interview met Sky Sports. “Ik beschouw mezelf als een bevoorrecht mens dat ik onderdeel ben geweest van dat bewuste seizoen”, vertelt Scanes, die van 2019 tot en met 2023 intensief met Verstappen samenwerkte. “Ik heb van dichtbij kunnen zien hoe twee van de allerbesten in hun sport het tegen elkaar opnamen, nek aan nek. Zo’n kans krijg je niet vaak.”

Scanes, tegenwoordig ook online actief als prestatiecoach, schetst hoe de twee elkaar met kleine dingen probeerden af te troeven. “In de cooling down room bijvoorbeeld. Wie de meeste tijd nodig had om zich klaar te maken, waardoor de ander moest wachten. Het waren dat soort kleine mindgames die ze met elkaar speelden.”

Scanes: ‘Het was zo’n hechte groep’

In de WK-strijd zijn bijna alle middelen geoorloofd. Als sleutels van het succes dat jaar noemt Scanes de eensgezindheid en vastberadenheid binnen het kleine, hechte team van Max Verstappen. Hierbij waren (en zijn) belangrijke rollen weggelegd voor manager Raymond Vermeulen en vader Jos Verstappen.

Scanes daarover: “Ze vormen samen een heel open en eerlijke groep en dat past ook bij de manier waarop ik graag werk. Dus als iemand ergens niet blij mee is, blijft er nooit iets onbesproken. Een heldere visie, goede communicatie, openheid en eerlijkheid zijn cruciaal. En voor mij was het prachtig omdat ik in die jaren echt deel uitmaakte van de familie. Het was zo’n hechte groep. Zoiets werkt dus echt en ik denk dat het een groot deel is geweest van het succes dat we hebben gehad en dat Max zal blijven hebben.”

