De exitclausule in het contract van Max Verstappen staat op het punt van verlopen. Volgens meerdere bronnen blijft de Nederlander aan Red Bull verbonden als hij na de GP Oostenrijk in de top-vier staat van het coureurskampioenschap. Mocht Verstappen het raceweekend in Spanje verlaten met een voorsprong van vijftig punten – hetzelfde aantal als kan worden behaald met twee zeges – op de op dit moment als vijfde geplaatste Charles Leclerc, dan is Red Bull er naar verluidt al eerder zeker van dat de wereldkampioen in 2026 in een Red Bull-stoeltje zit.

Nog maar drie raceweekenden, en Red Bull is er helemaal zeker van dat Max Verstappen de rest van het 2025-seizoen en het hele 2026-seizoen bij de Oostenrijkers blijft. Volgens Autosport verloopt na de GP Oostenrijk de exitclausule in het contract van de Nederlander, zo lang hij in de top-vier staat in het coureurskampioenschap. Als Verstappen eind juni nog steeds in de top-vier staat, dan kan hij niet meer gebruik maken van deze ‘achteruitgang’ in zijn contract. Het huidige contract van de viervoudig wereldkampioen verloopt pas in 2028.

LEES OOK: Verstappen: ‘In gevecht met McLaren? Zo voelt het totaal niet’

Verstappen staat momenteel derde in het coureurskampioenschap, 57 punten voor Charles Leclerc op plek vijf. George Russell scheidt de twee op plek vier. Met een totaal aantal punten van 136 staat Verstappen wel 25 punten achter op leider Oscar Piastri, hetzelfde aantal punten als een coureur kan behalen voor het winnen van een race. Als de Red Bull-coureur vijftig punten voor blijft staan op Leclerc na het raceweekend in Spanje, dan kan het eigenlijk niet meer mis gaan voor Red Bull en is de exitclausule naar verluidt al niet meer geldig.

LEES OOK: Verstappen ontvangt platinum-rang, opent deuren naar racekansen buiten Formule 1

Mercedes

De aankomende deadline zal een einde maken aan de stroom van geruchten over de toekomst van Verstappen. De wereldkampioen werd eerder al gelinkt aan Aston Martin en Mercedes, maar de twee teams lijken na de GP Oostenrijk deze ambities voorlopig in de ijskast te moeten zetten.

Mercedes is daarbij ondertussen ook bezig met de contractonderhandelingen van George Russell. Volgens teambaas Toto Wolff zullen deze onderhandelingen met de Britse coureur niet lang duren. Russell deed goede zaken tijdens de seizoensstart en eindigde zes keer in de top-vijf van een race. “George en ik zitten volledig op één lijn over hoe dit zal gaan,” verklaarde de Oostenrijker in Monaco al. “Er is niet zoiets als dit onnodig lang rekken, want dat is niet wat we doen.”

Lees hier alles over de GP van Spanje

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.