F1-baas Carey over GP Miami: ‘Duurt langer dan gehoopt’

De onderhandelingen over de Grand Prix in Miami duren langer dan gehoopt, zegt F1-baas Chase Carey. Eind vorige maand werd een zakelijk akkoord bereikt en komt het dus aan op een politiek proces. De duur van dit proces frustreert de F1-CEO in zekere zin.

Sinds Liberty Media in 2017 de F1 overnam, wordt gewerkt aan een plan om een tweede race in de Verenigde Staten te houden. Miami is hiervoor de eerste optie. Lokale groepen in de stad zijn het echter niet eens met de komst van een race. Ze zijn bang voor geluidsoverlast en eventuele gehoorschade die de F1 met zich meebrengt.

“We wisten dat het tijd zou kosten, maar het duurt langer dan we hadden gehoopt”, vertelt de F1-CEO aan motorsport.com. “Het is in zekere zin frusterend omdat je er zoveel tijd in steekt en er altijd die voortdurende complexiteit is. Ik denk dat de realiteit is dat, om het te realiseren, we er minimaal een vijfjarenplan van moeten maken.”

“Het doel is om binnen vijf tot tien jaar een race in Miami te houden”, vervolgt Carey. “De VS wordt een belangrijke markt voor ons. In deze context is een vertraging van een jaar niet erg, maar dat betekent niet dat het niet frusterend is.”

Andere gegadigden voor een race in de VS zijn Long Beach en Las Vegas. Maar tot nu toe is Miami het meest concreet. Ook omdat er al een zakelijk akkoord met de eigenaar van de Miami Dolphins, de race zal op zijn grond plaatsvinden, is bereikt. Een andere optie is om de F1 terug naar Indianapolis te halen.