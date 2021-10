Formule 1-directeur Stefano Domenicali hoopt dat de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton pas in de allerlaatste bocht van de allerlaatste race van het seizoen zal worden beslist.

Met nog zeven races te gaan leidt Hamilton het kampioenschap. De Mercedes-coureur heeft slechts twee punten voorsprong op Verstappen, en de strijd kan dus nog alle kanten op. Formule 1-directeur Domenicali geniet van het duel tussen beide coureurs. “Als je het aan mij vraagt, dan zou ik zeggen dat ik echt hoop dat het tot de laatste bocht van de laatste ronde in Abu Dhabi gaat! Dat zou geweldig zijn.”

De Grand Prix van Abu Dhabi is traditioneel de laatste race van het seizoen. De laatste keer dat het kampioenschap op het Yas Marina Circuit werd beslist, was in 2016 toen Nico Rosberg en Hamilton beiden nog kans maakten op de titel. Uiteindelijk ging het kampioenschap dat jaar naar Rosberg. “Ik zou zeggen van wat ik dit jaar zie, er een mogelijkheid bestaat dat het zou kunnen gebeuren”, aldus Domenicali in gesprek met Sky Sports F1. “Ik hoop het echt voor iedereen. Wat daar achter zit is een ongelooflijk gevecht tussen twee ongelooflijke coureurs: één die kan bereiken wat niemand heeft kunnen bereiken en voor Max die probeert te vechten voor zijn eerste titel.”

Mocht Hamilton aan het langste eind trekken en dit seizoen zijn achtste wereldtitel veroveren dan gaat hij op de eeuwige ranglijst Michael Schumacher voorbij. Hoewel Domenicali jarenlang bij Ferrari samenwerkte met Schumacher en diens recordjacht van dichtbij meemaakte, gunt hij Hamilton een achtste kampioenschap. “Ik denk dat records er zijn om verslagen te worden. Ik herinner me dat we destijds zeiden dat Michael iets onmogelijks deed. En nu zijn we hier en zeggen dat dat niet zo is. Dat is het mooie van sport”, aldus de Italiaan. “Ik ben er vrij zeker van dat Michael een ongelooflijke referentie was voor Lewis en Lewis zal een geweldige referentie zijn voor andere coureurs, maar vandaag zijn we getuige van het ongelooflijke en buitengewone succes dat Lewis wist te bereiken.”

Verstappen of Hamilton?

Overigens heeft Domenicali geen voorkeur waar het gaat om wie de titel wint. “Ik zou zeggen dat het de beste coureur zal zijn. Maar we moeten niet vergeten dat de teams een grote rol spelen. De details maken het verschil. Dat is het mooie: aan de ene kant een ongelooflijk gevecht tussen twee fantastische coureurs en aan de andere kant de spanning tussen twee van de belangrijkste teams van onze competitie.”

