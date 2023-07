Pat Symonds, het hoofd technische ontwikkeling van de Formule 1, verzekert dat de teams zich geen zorgen hoeven te maken over de auto’s van 2026. In gesprek met Motorsport.com gaat Symonds in op het ontwikkelingstraject van de nieuwe regels en wuift hij de zorgen van onder andere Red Bull weg.

De afgelopen weken hebben verschillende teams zich uitgelaten over de nieuwe regels die vanaf 2026 ingaan. Alpine en Mercedes kunnen zich prima in de regels vinden, terwijl Ferrari en Red Bull zich enigszins zorgen maken. Vooral vanuit Red Bull kwamen de nodige bezwaren. Christian Horner waarschuwde dat op dit moment de modellen suggereren dat er een ‘Frankenstein-auto’ gemaakt moet worden. Max Verstappen – die al in de simulator met de nieuwe modellen had gereden – noemde het ‘vrij afschuwelijk’.

Nergens voor nodig, zo oordeelt Symonds. “Er wordt bij de teams veel geld uitgegeven aan alarmbellen als ik dat zo hoor”, grapt hij. “We hebben precies hetzelfde al meegemaakt in 2022, met mensen die klagen dat het niet gaat werken. Iedereen heeft dit al een keer eerder beleefd en we weten allemaal wat we doen. De regels van 2026 geven naar mijn idee geen grotere wijzigingen dan die van 2022. Ik zou zelfs zeggen dat het minder ingrijpend is. Ja, er zijn misschien wat meer actieve onderdelen in het ontwerp, maar dat is ook geen magie. Ik heb er alle vertrouwen in.”

Een deel van de zorgen vanuit Red Bull zit hem erin dat er nog geen duidelijke chassis-regels zijn aangekondigd. De nieuwe motoren zullen groter zijn dan de huidige, maar wat dat precies betekent voor de afmetingen van de auto en de vormgeving van het chassis is nog niet bekend. Achter de schermen wordt daar volgens Symonds druk aan gewerkt.

“Het team is bezig met alle doelstellingen, dat gaat wel lukken. En wat betreft de zorgen van Max… Hij heeft er alleen in de simulator in gereden, niet in het echt. Ik weet daar wel wat meer van, want wij liggen uiteraard maanden voor op hen. Wij moesten de teams in eerste instantie wat getallen geven. Dat waren erg voorbarige getallen, we wisten dat ze niet zouden kloppen en nog zouden veranderen. In de negen maanden sinds dat moment zijn we erg veel verder gekomen in de ontwikkeling. De simulatie ziet er nu niet heel anders uit dan de auto van dit jaar.”

