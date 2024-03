Na twee foutloze races in Bahrein en Saoedi-Arabië lijkt Max Verstappen vrolijk verder te gaan waar hij vorig jaar is gebleven. Inmiddels staat de Nederlander wéér op negen overwinningen op rij en domineert hij met Red Bull de tijdschema’s. De andere coureurs kunnen voorlopig geen vuist maken tegen de wereldkampioen. Spannend is het niet, maar het ontzag voor de dominantie van Verstappen is groot.

McLaren-coureur Lando Norris geeft toe dat het huidige seizoen een stuk spannender kan. “Natuurlijk hoop je op meer gevechten in de voorhoede”, zei hij tegen de Britse krant The Mirror. “Maar daar kan ik niks aan doen. Max doet het goed, Red Bull doet het goed.” Norris begrijpt wel dat het weinig entertainment biedt voor de gemiddelde Formule 1-kijker. “Is het spannend? Absoluut niet. Maar het is hetzelfde als in iedere andere sport. Als iemand het beter doet, zal hij altijd winnen.” Volgens de Brit kun je niet anders zeggen dan dat de dominantie van Verstappen meer dan verdiend is.

McLaren neemt het in de sub-top op tegen onder andere Mercedes en Aston Martin. De marges tussen de drie teams zijn extreem klein. Het team uit Woking gaat op dit moment aan kop, op de voet gevolgd door de Duitse concurrentie. Terwijl Max Verstappen ergens ver voorop rijdt, hebben Piastri en Norris de handen vol aan coureurs als George Russell en Fernando Alonso.

‘Tel Verstappen niet mee’

Ook Williams-coureur Alexander Albon heeft nog altijd ontzag voor Max Verstappen. In de Beyond the Grid-podcast blikt hij terug op de eerste twee races van het seizoen. Albon maakt zich hard voor het gevecht in de achterhoede, waar er keihard gestreden wordt voor kostbare WK-punten. “Ik vind het jammer om te zien dat mensen het een saai seizoen noemen door Verstappen”, legt hij uit. “Als je hem niet meetelt, heb je een van de beste grids ooit, waarin iedereen ontzettend aan elkaar gewaagd is.” Albon greep in Saoedi-Arabië net naast P10, waardoor Williams nog altijd op een puntloze zevende plaats staat.

