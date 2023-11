Graham Watson werkt ruim een kwart eeuw in de F1. Na een loopbaan bij Benetton, BAR Honda, Lotus, Caterham en AlphaTauri is hij sinds 2022 Head of Race Operations bij Formula One Management (FOM). De Nieuw-Zeelander heeft samengewerkt met Jos en Max Verstappen en als teammanager van AlphaTauri eerder een rubriek gehad in FORMULE 1 Magazine. Hij biedt ons exclusief voor FORMULE 1 Magazine een blik achter de schermen via zijn columns, zoals dit keer de organisatorische kant rondom de GP van Las Vegas.

Onderstaande column van F1 Insider Graham Watson verscheen eerder in FORMULE 1 Magazine.

De ene race is de andere niet. Maar na Singapore en Las Vegas in het vooruitzicht durf ik wel te stellen dat een nachtrace op een stratencircuit organisatorisch een stevige klus is met een hoge moeilijkheidsgraad.

De meeste avond- of nachtraces zijn tegenwoordig op permanente circuits. Denk aan Bahrein, Qatar en Abu Dhabi. Dan is de infrastructuur al voorhanden. Bij een straatrace is alles anders. Er is doorgaans weinig speelruimte zaken voor elkaar te krijgen en er wordt een beroep gedaan op onze creativiteit en flexibiliteit.

Singapore staat al sinds 2008 op de F1-kalender, dus in die zin hebben we genoeg ervaring opgebouwd en het helpt dat we een goede relatie hebben met de Singaporese autoriteiten. We kunnen de baan op wanneer we willen, overdags of ’s nachts en zij ondersteunen daarbij.

Bezorgdheid is er altijd

De beveiliging vraagt bij een avondrace extra aandacht. Het is onmogelijk alles te beveiligen op een stratencircuit met een lengte van een kleine vijf kilometer, zeker als er ’s nachts ook nog veel mensen op straat lopen. Dus bezorgdheid is er altijd. We hebben in het verleden weleens schade gehad, doordat iemand opzettelijk een glasvezelkabel of audiokabel doorsneed. Dit zijn echter zaken waar je niets aan kunt doen. Ik kan niet zeggen dat we 100% veilig zijn, maar een Formule 1-circuit is makkelijker te beveiligen dan een etappe in de Tour de France en volgens mij hebben we het goed voor elkaar.

In Singapore probeerde een van de meisjes die bij ons werkt ’s avonds laat na het werk over de baan terug te rennen naar het hotel. Toen ze aan de andere kant van het circuit was aanbeland en recht voor haar hotel stond, kon ze de baan niet af omdat alle marshalposten en doorgangen op slot waren. Uiteindelijk is ze het hele stuk weer terug gerend. Goed voor haar conditie en het bewijs dat de beveiliging op orde was.

Ander verhaal in Las Vegas

Las Vegas wordt organisatorisch een heel ander verhaal. In Singapore hebben we te maken met één lokale overheid als partner om mee samen te werken, in Las Vegas is er sprake van meerdere landeigenaren (lees: hotels) wiens grond we doorkruisen. Bovendien is er andere wetgeving in de VS, bijvoorbeeld op het vlak van arbeidstijden. Zo zijn we er onlangs achter gekomen dat we in het weekend niet op het circuit mogen werken. Dat betekent dus dat we ons team dagen eerder naar Las Vegas sturen. In Amerika is sowieso alles gereguleerd. In die zin lijkt de voorbereiding welhaast een militaire operatie.

Vergeet ook niet dat Liberty Media zelf promotor is van de race. We doen dus iets wat we nog nooit eerder hebben gedaan. Het wordt in alle opzichten een speciaal evenement omdat de focus, meer dan bij andere races, ligt op de show. De GP is bijzaak. Een van de uitdagingen is dat men het circuit dagelijks voor en na de sessies wil openen voor publiek. In Singapore is de baan gewoon vier dagen dicht, in Las Vegas niet, omdat bijvoorbeeld de Strip en de boulevard belangrijke toegangswegen zijn voor forenzen en toeristen die geld willen uitgeven in de casino’s. Het betekent onder andere dat we dagelijks moeten controleren of er niets kapot is gegaan.

Las Vegas is de grootste uitdaging van het jaar. Dat moet en zal een succes worden. Ik voel absoluut extra druk. Het belang van deze race wordt in elke vergadering benoemd. Het doet me denken aan een oud krijgslied: ‘Plan voor het ergste en hoop op het beste’. Maar het komt zeker goed!

Lees hier alles over de GP Las Vegas: tijdschema, nieuws en meer

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde