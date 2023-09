De FIA zal naar verwachting nog deze maand Andretti voorzien van een licentie als nieuw Formule 1-team. Het garandeert (nog) geen plek op de grid, want Formula One Management (FOM) is minder enthousiast en heeft ook nog wat te zeggen over de komst van een nieuw team. Een besluit van de Europese Commissie uit haar jaar 2000 kan wel eens de redding blijken voor Andretti.

De FIA opende begin dit jaar de aanmelding voor nieuwe F1-teams, ondanks felle tegenstand vanuit de huidige teams en het FOM. Vrijwel meteen meldde Andretti Autosport zich, inmiddels Andretti Global. Het bedrijf, opgezet door voormalig F1-kampioen Mario Andretti en zijn zoon Michael, racet al in tal van raceklassen maar heeft nog geen voet aan de grond kunnen krijgen in de Formule 1.

Volgens de FIA kan de Formule 1 het makkelijk aan om twaalf teams op de grid te hebben. Dat is ook in de reglementen van de sport is opgenomen. Het gezaghebbende Auto, Motor und Sport meldt daarnaast dat Andretti Global volgens FIA inmiddels voldoet aan nagenoeg alle punten van een speciale checklist voor F1-toetreding.

Met de formele goedkeuring van FIA voor een F1-licentie voor Andretti is die renstal er overigens nog niet. FOM moet ook nog goedkeuring geven. Formeel hebben teams geen zeggenschap in deze situatie. Maar FOM gaf al aan de wens van de huidige teams te respecteren. En die zijn niet happig op de komst van Andretti. Het vermindert het prijzengeld, ze willen dan ook een grote financiële bijdrage van nieuwe kandidaten. Andretti moet ook op meerdere fronten kunnen laten zien dat ze commercieel van waarde is voor het kampioenschap.

Invloed Europese Commissie

Ondanks dit alles wordt de beslissing FOM en de teams misschien wel uit handen genomen. De reden: een decreet van de Europese Commissie in het jaar 2000, aldus Auto Motor und Sport. Destijds werd de FIA gedwongen om haar eigen richtlijnen voor toelating van nieuwe teams aan te passen. In artikel 2 van die richtlijnen staat dat ‘deelname van een team niet verhinderd of beperkt mag worden. Behalve op basis van veiligheidsrisico’s of gerechtvaardigde zorgen dat door deelname een eerlijk en correcte gang van zaken in gevaar komt’.

Kortom: de goedkeuring van FIA in combinatie met de Europese invloed kán zomaar eens teveel blijken voor FOM en de teams om Andretti tegen te houden. Financiële redenen en praktische redenen (te weinig ruimte in pitstraten en paddocks zoals in Zandvoort of Monaco) worden ook nog aangevoerd. Achter de schermen duurt de strijd vooralsnog voort. Misschien wel tot in een rechtszaal.

Kapers op de kust?

Een F1-licentie voor Andretti zou slecht nieuws betekenen voor andere kandidaat-teams. Carlin en HiTech, al actief in Formule 2, hebben zich in een eerder stadium al gemeld. Daarnaast wil Formula Equal, opgericht door voormalig BAR-baas Craig Pollock, graag toetreden met een team. Dat zou dan voor de helft uit vrouwelijk personeel bestaan. Start-up Lucky Sunz is er ook nog. Die hoopt als eventuele nieuweling meer vertegenwoordiging vanuit Azië en Afrika in de Formule 1 te garanderen.

Alle ogen zijn echter nu gericht op Andretti, dat stap voor stap dichter bij een F1-entree komt. Dat zal op z’n vroegst in 2025 zijn, als alles meezit. En als alle partijen, al dan niet met tegenzin, akkoord zijn.

