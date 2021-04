De Formule 1 heeft de track limits voor de Grand Prix van Emilia Romagna aangepast. Zo zullen de track limits in bocht 13 niet langer gecontroleerd worden, terwijl de wedstrijdleiding meer duidelijkheid heeft gegeven over de track limits in bocht 14 en 15.

Er was in Bahrein veel te doen om de track limits. In bocht 4 zouden de track limits wel tijdens de kwalificatie gecontroleerd worden, maar tijdens de race niet meer. Lewis Hamilton maakte daar optimaal gebruik van, totdat zijn engineer op de boordradio liet weten om daar niet meer zo wijd te gaan. Om duidelijkheid te scheppen wat betreft de track limits op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari maakte de FIA voorafgaand aan het weekend bekend dat er in bocht 9, 13 en 15 toezicht wordt gehouden op de track limits.

Nu heeft de FIA dat document aangepast. De hele passage over de track limits op de exit van bocht 13 is nu volledig zwartgelakt. De coureurs hoeven in die bocht dus geen rekening meer te houden met de track limits. Eerder werd een rondetijd nog geschrapt als een auto naast de baan kwam op de apex van die bocht.

In bocht 14 en 15, de Variante Alta, mogen de coureurs over de gele kerbstones rijden. Daarbij geldt wel dat de coureurs niet van de baan mogen om over die gele kerbstones te rijden. In dat geval kunnen de stewards de rondetijd schrappen. Ook blijft in die bocht de track limits voor de exit gelden: als een coureur daar te wijd gaat, zal de rondetijd geschrapt worden.

De track limits in bocht negen blijven hetzelfde: Kimi Räikkönen is op de zaterdag de eerste coureur die zijn rondetijd geschrapt ziet worden voor het overschrijden van deze track limits.