Een mogelijke Grand Prix in Zuid-Afrika lijkt voor komend jaar geen optie te zijn. Verschillende media melden dat de gesprekken tussen de Formule 1 en het circuit van Kyalami stukgelopen zijn. Een race in 2025 zou echter nog wel op de agenda staan.

Een race in Zuid-Afrika is iets wat al langere tijd een gespreksonderwerp binnen de Formule 1 is. Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben op verschillende momenten gepleit voor een terugkeer van het continent op de kalender. Eventjes leek het erop dat het slechts een kwestie van tijd was voordat Zuid-Afrika bevestigd zou worden voor de kalender van 2024.

Die mogelijkheid lijkt nu dus verdwenen te zijn. Een belangrijke factor in het stuklopen van de plannen is de politieke situatie in het land. De Verenigde Naties beschuldigden Zuid-Afrika er recentelijk van wapens te leveren aan Rusland, die worden ingezet in de oorlog in Oekraïne. Zuid-Afrika heeft expliciet niet de inval van Rusland veroordeeld. Sinds de Russische inval in Oekraïne heeft de Formule 1 hard opgetreden tegen het land. De Grand Prix van Rusland werd permanent van de kalender geschrapt. Ook mogen Russische coureurs niet deelnemen aan de competitie, tenzij ze verklaren neutraal te blijven over de oorlog.

Een andere factor zou zijn dat er zorgen zijn over de levensvatbaarheid van het evenement. De Formule 1 zou geen verbintenis aan willen gaan met een circuit dat geen garanties op de lange termijn zou kunnen bieden. Het Kyalami circuit heeft dit jaar minder financiële kopzorgen dan eerdere jaren door een nieuwe promotor, maar desondanks zou de Formule 1 toch twijfels hebben over de financiële stabiliteit van het evenement. Wel werken beide partijen aan een overeenkomst voor 2025, zo melden verschillende bronnen.

Lees ook: Oude bekenden, nieuwe gelukszoekers en een volle kalender: hoe staat het met de circuits van 2024?

Goed nieuws voor België

Het wegvallen van Zuid-Afrika als kandidaat voor volgend jaar betekent zeer waarschijnlijk dat Spa-Francorchamps een contractverlenging tegemoet kan zien. Het contract van het Belgische circuit loopt eind dit jaar af. De keuze voor een plekje op de kalender van volgend jaar leek te gaan tussen Kyalami en Spa.

Kyalami is een oude vertrouwde op de kalender van de Formule 1. In de tweede helft van de vorige eeuw werd daar jarenlang al een officiële F1-race gehouden, totdat deze ingetrokken werd uit protest tegen het apartheidsregime in het land. In 1992 en 1993 keerde de race tweemaal terug voordat hij definitief van de kalender verdween.