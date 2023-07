De Formule 1 heeft het afschaffen van de bandenwarmers met een jaar opgeschoven. In eerste instantie zou dit al in 2024 gebeuren. Het idee wordt nu nog aan een langer testtraject onderworpen.

De beslissing is genomen door de F1 Commission, een overlegorgaan tussen de FIA en de Formule 1. De commissie kwam vandaag samen om een breed aantal onderwerpen te bespreken, waaronder het vraagstuk over de bandenwarmers. De Formule 1 wil al langere tijd af van deze bandenwarmers, deels vanwege milieuvriendelijke overwegingen, deels om kosten te besparen. Er is namelijk erg veel stroom nodig voor deze bandenwarmers. Samen met Pirelli heeft de Formule 1 de afgelopen tijd tests gedaan om te kijken of het haalbaar zou zijn.

De resultaten van die tests zijn tijdens het overleg van de commissie uitgebreid doorgenomen. In een persbericht staat dat hoewel de resultaten veelbelovend zijn, de beslissing toch is genomen om het nog een jaar uit te stellen. De gesprekken, tests en overwegingen gaan nu door tot en met 2025, in de hoop dat de nieuwe aanpak dan wel doorgevoerd kan worden.

Het initiatief is niet door iedereen even goed ontvangen. Verschillende coureurs, waaronder Max Verstappen, hebben gewaarschuwd dat het tot gevaarlijke situaties op de baan kan leiden als de banden vooraf niet voldoende opgewarmd worden. Toch houdt bandenleverancier Pirelli vol dat het wel te doen moet zijn.

