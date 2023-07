Het nieuws rondom de exit van Nyck de Vries en de rentree van Daniel Ricciardo beheerste dinsdag het Formule 1-nieuws. Dus zou je bijna vergeten dat er die dag ook nog ‘gewoon’ gereden werd, namelijk tijdens een bandentest op het circuit van Silverstone. Maar hoe verliep die eigenlijk en wat is nu precies de bedoeling rond de bandenwarmers in 2024?

Niet één, maar zelfs twee keer een dag banden testen. Dat stond er voor enkele teams en coureurs deze week op de rol in Engeland, na de Grand Prix van Groot-Brittannië. En aan afgelegde kilometers geen gebrek: op de eerste dag kwamen Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen namens Haas in actie, Alex Albon gaf zijn Williams de sporen. En Ricciardo, zoals bekend, reed ook. Hij was na 110 ronden te hebben gereden de snelste van het stel.

Op dag twee kwamen Pietro Fittipaldi en Logan Sargeant in actie. Zo leverden respectievelijk Haas en Williams dus nog een extra coureur voor de bandentest. Die eerste reed de meeste ronden: liefst 124 keer ging de Braziliaan de baan rond. Zijn Amerikaanse collega kwam tot 104 ronden. In totaal legden alle coureurs over twee dagen gezamenlijk meer dan 3000 kilometer af.

‘Data nu vergelijken’

Doel: kijken hoe de banden zich verhielden zonder bandenwarmers die vooraf de temperatuur bepalen. En omdat het ook nog eens regenachtig bleek, kon Pirelli de coureurs zowel slicks als intermediates laten testen. Een besluit over bandenwarmers voor het seizoen 2024 wordt eind deze maand verwacht.

“Nu komt het belangrijkste deel van alles: het analyseren van de data van de niet voorverwarmde banden. En het vergelijken daarvan met gegevens uit eerdere testen”, stelt Pirelli-topman Mario Isola. “Op basis van de uitkomsten zullen FIA, Formule 1 en de tien teams op 31 juli beslissen of het gebruik van niet voorverwarmde banden vanaf 2024 wordt ingevoerd.”

