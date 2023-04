Stefano Domenicali, de Italiaanse CEO van Formula One Management, vreest dat meerdere teams het budgetplafond in 2022 gaan overschrijden en daarmee het voorbeeld van Red Bull volgen.

Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez maakte zich in 2021 schuldig aan ‘een kleine overschrijding’ van het toegestane budget. Het team ontving daarvoor een boete van zeven miljoen dollar en een korting van tien procent op de windtunneltijd. Volgens enkele andere teams was de opgelegde sanctie echter te licht, zeker ook in het licht bezien van de huidige dominantie van Red Bull.

Domenicali vreest ondertussen nieuwe overtredingen, vooral in de hand gewerkt door kostenstijgingen. Later dit jaar wordt de beoordeling van het financieel reglement van 2022 afgerond. “Ik ben meer dan nerveus”, erkent de Formule 1-topman tegenover Sky Sports.

De Italiaan vindt het belangrijk de geloofwaardigheid van de sport te beschermen en dat de geldende regels nageleefd worden. “Het is aan de FIA om ervoor te zorgen dat de controles en certificering eerder gedaan worden, zodat we ook sneller kunnen optreden als teams in overtreding zijn geweest.”

Inflatie

Door de hoge inflatie ging de FIA vorig jaar akkoord met een verhoging van 3 miljoen dollar op het oorspronkelijke budgetplafond van 140 miljoen dollar voor 2022. Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko voorspelde eerder dat mogelijk tot zes teams het risico lopen de financiële regels te overtreden door de kostenstijging. Red Bull-teambaas Christian Horner gaat ervan uit dat zijn team dit keer wel binnen de gestelde kaders is gebleven.

“Vergeet niet dat 2021 het eerste jaar was dat we als teams te maken hadden met de gecompliceerde regels. We zijn ervan overtuigd dat we comfortabel binnen de cap voor 2022 zijn gebleven, maar die zekerheid hebben we pas als we het certificaat in handen hebben.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Reportage: Verstappen op weg naar derde titel? ‘Hij is gemaakt om te winnen’

Alonso neemt Aston Martin bij de hand: ‘Geef Fernando vertrouwen en je krijgt 110% van hem’

Exclusief interview: Valtteri Bottas heeft lak aan de mening van anderen

Documentairemaker Nick Hoedeman: de schaduw van Max Verstappen

Interview: Daniel Ricciardo openhartig over zijn nieuwe leven als derde coureur

Manager Guilaume Le Goff rekent op een steile opmars van Nyck de Vries

Columns Rob Kamphues, Koen Vergeer en Nelson Valkenburg

De mooiste foto’s van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder alles over de GP’s van Saoedi-Arabië en Australië

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."