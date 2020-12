F1 valt debutant Fittipaldi fysiek mee: ‘Al voel ik het morgen vast!’

Haas-invaller Pietro Fittipaldi kwam in zijn debuutrace als zeventiende over de finish en is er blij mee dat hij de vlag heeft gehaald. “Ik verheug me nu al op de volgende race.”

“Fysiek voel ik me goed en dat verrast me wel een beetje”, erkent Fittipaldi in de F1 Live YouTube-show, al erkent hij dat de alternatieve configuratie van het Bahrain International Circuit ook niet de zwaarste baan is. “Al zal ik het morgen vast alsnog wel voelen!”, lacht hij.

Fittipaldi, voor wie het zijn eerste race sinds afgelopen februari was, toen hij uitkwam in de Aziatische Formule 3, is verder vooral blij dat hij de finish heeft gehaald. “Ik probeerde vooral te wennen aan rijden in het verkeer. In de trainingen doe je dat namelijk eigenlijk niet, dan wil je juist vrij baan hebben.”

Een paar lock-ups hebben de in Amerika geboren Braziliaan naar eigen zeggen wel wat tijd gekost, net als het leren omgaan met de blauwe vlaggen. “Want als je eenmaal je eerste blauwe vlag krijgt, verlies je steeds tijd”, verwijst hij naar het protocol om als achterblijver plaats te maken voor de raceleiders.

Fittipaldi vocht op het eind nog een robbertje uit met teamgenoot Kevin Magnussen en Williams-invaller Jack Aitken, en dat smaakte naar meer. Aangezien Romain Grosjean niet rijdt in Abu Dhabi, krijgt Fittipaldi dan weer de kans. “Ik verheug me al op de volgende race.”

