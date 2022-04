De Formule 1 heeft ‘elke intentie’ om volgend jaar gewoon terug te gaan naar Saoedi-Arabië, terwijl de plaatselijke autoriteiten de Formule 1 alle mogelijke garanties willen geven om de sport te overtuigen dat het veilig is om terug te keren. Dat meldt Motorsport.com.

Dit natuurlijk in reactie op de raketaanval in de nabijheid van het circuit tijdens het Grand Prix-weekend in Jeddah afgelopen vrijdag. Dit leidde tot crisisberaad tussen de teams en Formule 1-top, terwijl vooral de coureurs getwijfeld hebben of het wel verantwoord was het weekend daarna door te laten gaan. Uiteindelijk gebeurde dat wel ‘gewoon’, na veiligheidsgaranties van de autoriteiten.

Wie dacht dat de Formule 1 bij terugkeer uit Saoedi-Arabië wel gelijk een streep door de toekomst van de race zou zetten, komt echter bedrogen uit. Volgens Motorsport.com heeft de sport ‘elke intentie om de race op de kalender te houden’. De toekomst van de race zou dan ook niet zozeer een discussiepunt zijn voor de Formule 1. Gesprekken zouden vooral gericht zijn op de veiligheid en bijbehorende garanties.

De Saoedische minister van sport, prins Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, zegt open te staan voor deze gesprekken. “Om te zien welke issues er zijn en welke garanties de Formule 1 nodig heeft.” Saoedi-Arabië staat daarbij open voor ‘wat de Formule 1 maar wil’ qua garanties, benadrukt hij. De Grand Prix is volgens hem ook zeker nog van waarde voor Saoedi-Arabië. “Daarom zijn we ook een lange relatie aangegaan.”