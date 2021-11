De F1 heeft het contract voor de Grand Prix van China verlengd tot en met 2025, ondanks dat de sport de race in Shanghai in 2022 overslaat vanwege de coronasituatie.

De coronapandemie is ook de reden dat de Grand Prix van China na 2019 niet meer gehouden is. Zowel dit als vorig jaar ging er een streep door de race, net zoals dus in 2022 het geval zal zijn. Daarna keert de F1 echter in 2023 terug naar het Shanghai International Circuit in China.

Dat is uiteraard tot genoegen van F1-CEO Stefano Domenicali: “Dit is geweldig nieuws voor al onze fans in China. We zijn er heel blij mee dat we tot en met 2025 in Shanghai blijven racen. Onze relatie met Juss Sports (de promotor in China, red.) is enorm sterk en we verheugen ons erop onze samenwerking een vervolg te geven.”

Lees ook: F1 wil twee Chinese GP’s in najaar, sportraad Shanghai twijfelt

Drukte op de kalender

Dat de race in 2022 weer niet doorgaat, noemt Domenicali ‘heel teleurstellend’. “China keert echter zo snel mogelijk terug op de kalender”, benadrukt hij. Met in 2022 al een recordaantal van 23 races op de kalender, is de vraag wel of de terugkeer van China betekent dat de kalender in 2023 naar 24 races gaat of er een andere Grand Prix sneuvelt.

China is, zoals de Formule 1 ook aanhaalt, een belangrijke race voor de sport. Dit vanwege de grote fanschare en het feit dat China een enorme afzetmarkt is én de auto-industrie er enorm in de lift zit. De Grand Prix van China stond in 2004 voor het eerst op de kalender en was tot en met 2019 een vaste waarde.

Lees ook: F1-kalender voor 2022 telt 23 races, Zandvoort weer in september

FORMULE 1 nr. 15 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.