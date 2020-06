F1 wil twee Chinese GP’s in najaar, sportraad Shanghai twijfelt

De Formule 1 zint nog altijd op een Grand Prix van China in het najaar, en heeft zelfs een verzoek ingediend om er een dubbelnummer van te maken. De sportraad van Shanghai twijfelt hier echter nog over.

Dat meldt Autosport, op basis van berichtgeving van het Chinese Shanghai People’s Radio. De Grand Prix van China was – in navolging van het begin van de corona-uitbraak in dat land – de eerste race die van de kalender verdween, maar lijkt nu dus een herkansing te krijgen.

De race werd aanvankelijk voor onbepaalde tijd uitgesteld, met de Formule 1 die bij het herzien van de kalender – waar vooralsnog enkel acht Europese races op staan – heeft aangegeven van zins te zijn in oktober en/of november naar Azië te gaan.

De twee andere Aziatische Grote Prijzen – Singapore en Japan – werden vorige week echter geschrapt. Over China en Vietnam, dat ook nog op een nieuw kalenderplekje hoopt, werd met geen woord gerept. De kans lijkt dus aanwezig dat er alsnog in China geracet gaat worden – en mogelijk zelfs twee keer.

“De FOM (Formula One Management) heeft ons gevraagd of we twee races in Shanghai kunnen houden”, zou Xu Bin, hoofd van het Shanghai Sports Bureau, tegen Shanghai People’s Radio hebben gezegd. “Een beslissing is er nog niet. Het hangt af van hoe het met de pandemie zit.”

