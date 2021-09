De Formule 1 en de promotor van de Belgische Grand Prix werken aan een manier om de fans tegemoet te komen na de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Dat laat de F1 weten middels een statement waarin verder niet wordt ingegaan op hoe dat zou moeten gebeuren.

De race werd zondag na twee rondjes achter de safety car afgebroken en Max Verstappen werd uitgeroepen tot winnaar. Uit verschillende hoeken kwam de oproep om de aanwezige fans hun geld terug te geven. “Ik hoop dat de fans hun geld terugkrijgen”, zei Lewis Hamilton, voor wie het duidelijk was dat het een geldkwestie was dat er alsnog een ‘race’ kwam.

Vanessa Maes, de algemeen directeur van Spa GP, zit met de kwestie in haar maag, zei ze gisteren. “Het is moeilijk om op deze momenten te praten, maar ik wil het voor onze toeschouwers opnemen. Spa GP wil zijn diepste spijt uiten over de uitkomst van de Grand Prix, de conclusie voor mijn team na een jaar werk waarin we allerlei obstakels hadden overwonnen.”

“Ik zal de komende dagen nadenken over en bespreken met het Formula One Management hoe we onze toeschouwers compensatie kunnen bieden na dit geval van overmacht”, aldus Maes, die de fans die de hele dag aanwezig waren bewondert. “Ik deel natuurlijk de enorme teleurstelling van onze klanten die zich voorbeeldig hebben gedragen.”

Formule 1 bevestigt nu middels een tweet dat er wordt nagedacht hoe er gecompenseerd zou moeten worden. “We werken aan verschillende opties voor de kaartenhouders om onze dankbaarheid te tonen voor hun toewijding”, aldus de nogal zakelijke tweet. Verdere details volgen, schrijft de F1. Wordt vervolgd dus.