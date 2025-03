Goed nieuws voor Formule 2-coureur Dino Beganovic! De Zweed is de eerste rookie die in 2025 een vrije training mag rijden in de Formule 1. Beganovic maakt tijdens de GP Bahrein zijn debuut voor Ferrari, en mag achter het stuur van de SF-25 van Charles Leclerc kruipen.

Het debuut van Beganovic betekent dus dat Charles Leclerc even een uurtje aan de zijlijn moet toekijken. De Formule 2-coureur mag zijn debuut in de SF-25 van de Monegask maken op het Bahrain International Circuit. Ferrari is met de bekendmaking van het debuut van Beganovic het eerste team dat een rookie een vrije training laat rijden in 2025.

Ferrari bijt het spits af

Teams moeten volgens de 2025-reglementen twee keer tijdens het seizoen een rookie in hun bolides zetten. Vorig jaar hoefde de teams dit nog maar één keer per jaar te doen. Een coureur wordt alleen als rookie gezien als hij minder dan twee keer aan de start van een Formule 1-race heeft gestaan. Beganovic is de vijfde coureur van de Ferrari Driver Academy die zijn debuut bij Ferrari maakt. Eerder gingen Charles Leclerc, broer Arthur Leclerc, Robert Schwartzman en Oliver Bearman hem voor.

Beganovic combineert zijn Formule 1-debuut met zijn Formule 2-verplichtingen voor het Hitech Grand Prix-team. De Zweed is bezig met zijn eerste volledige seizoen in de opstapklasse en staat momenteel vijftiende in het coureurskampioenschap. Beganovic behaalde een veertiende plaats tijdens de eerste sprintrace van het seizoen. De Formule 2-hoofdrace werd in Melbourne geannuleerd vanwege de slechte weersomstandigheden. De Zweed is sinds 2020 onderdeel van de Ferrari Driver Academy.

Dino Beganovic werd veertiende tijdens de F2-sprintrace in Melbourne (Getty Images)

