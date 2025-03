Lewis Hamilton beleeft een turbulente start aan zijn tijd bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen staat daarom ‘slechts’ negende in het coureurskampioenschap, waardoor critici weer vraagtekens zetten rondom de houdbaarheidsdatum van de Brit. ‘Onbeleefd en niet waar ook’, verdedigt teambaas Frédéric Vasseur Hamilton.

Lewis Hamilton rijdt nog maar twee Grand Prix-weekenden officieel in het rood, maar heeft nu al zowel hoogte- als dieptepunten meegemaakt. Zo won de Brit in Shanghai zijn eerste sprintrace, voor zowel Ferrari als in zijn verdere carrière, maar werd hij na de hoofdrace uit de uitslag geschrapt. Het skid block van Hamiltons SF-25 bleek te ver afgesleten. Het was de eerste keer in de F1-geschiedenis dat beide Ferrari-auto’s werden gediskwalificeerd.

‘Onbeleefd, en niet waar’

Dankzij de turbulente seizoenopening staat Hamilton momenteel negende in het coureurskampioenschap, met negen punten op zijn naam. De zevenvoudig wereldkampioen staat daarmee vier plekken lager dan zijn opvolger bij Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. Hamilton kreeg al eerder het verwijt ‘zijn beste tijd gehad’ te hebben, maar volgens teambaas Frédéric Vasseur is dat klinkklare onzin.

“Als je denkt dat Hamilton versleten of klaar is, is dat onbeleefd”, verdedigt Vasseur zijn coureur tegenover het Frans L’Équipe. “En het is bovendien niet waar ook. Kijk maar eens naar zijn laatste race van vorig jaar (GP Abu Dhabi, red.). Toen startte hij als zestiende en eindigde als vierde. Hij haalde zelfs zijn teamgenoot (George Russell, red.) in.”

