Alpine-teambaas Bruno Famin onthult waarom het Franse team ervoor koos om het contract van Pierre Gasly te verlengen. Daarnaast licht de teambaas ook een tipje van de sluier op over waarom Esteban Ocon wel bij het team vertrekt. Famin doet nog geen onthullingen over wie de Fransman zal vervangen.

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Oostenrijk maakte het Franse team bekend dat Pierre Gasly tot na 2025 bij de renstal blijft. Esteban Ocon vetrekt daarentegen aan het einde van 2024 wel bij Alpine. Teambaas Bruno Famin legt uit waarom Alpine besloot om voor Gasly te gaan en het contract van Ocon niet te verlengen.

“We weten allemaal dat we met Esteban aan het einde van de cyclus zaten, het was vijf jaar,” zegt Famin, tegen Formula1.com. “Het was moeilijk om ze allebei te houden, omdat we moeten vernieuwen. Dit doen we ook aan de ingenieurskant, we moeten het bloed vernieuwen om te verbeteren, om het proces te veranderen.” Volgens Famin werd besloten om Pierre Gasly aan te houden, omdat hij nog “veel te brengen heeft voor het team. Hij zal zich op een andere manier ontwikkelen, met een ander imago.”

De Alpine-teambaas is er verder van overtuigd dat ook Gasly de “interessante stap” ziet van het team sinds Bahrein. “Als we [tijdens de race in] Barcelona nog steeds op de laatste rij hadden gestaan, hadden we hem minder goed van het project kunnen overtuigen.” De Franse coureur geeft zelf ook aan dat hij nog graag wil doorgroeien bij het team. “Het zou zonde zijn om hier te stoppen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik door wilde gaan”, aldus Gasly.

Alpine heeft geen haast

Met de contractverlenging van Gasly is er nog maar één stoeltje bij het Franse team te vergeven voor volgend jaar. Reservecoureur Jack Doohan is één van de kandidaten om naast Gasly plaats te nemen. Ook WEC-coureur Mick Schumacher én Ferrari-coureur Carlos Sainz worden met het Franse team in verband gebracht. “We nemen onze tijd”, antwoordde Famin toen hij gevraagd werd naar wanneer Alpine de keuze voor de tweede coureur zal maken. “We hebben geen druk om snel een beslissing te nemen over de tweede rijder.”

