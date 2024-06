Pierre Gasly heeft zijn contract met Alpine verlengd – dat maakte de Franse renstal donderdag bekend. De 28-jarige coureur zit momenteel in zijn tweede jaar met het team. Dankzij een nieuw contract blijft Gasly tot na 2025 in Enstone. Alpine zoekt nog naar een vervanger voor teamgenoot Esteban Ocon, die geen nieuwe deal krijgt voor het aankomende seizoen.

Even was het de vraag of Pierre Gasly wel interesse zou hebben in verlengen met Alpine. De Fransen maakten aan het begin van het seizoen een verslagen indruk – Gasly en Ocon waren lange tijd hekkensluiters in een tergend langzame A524. De coureur uit Rouen gaf eerder toe actief te zijn op de transfermarkt, maar heeft dus toch gekozen voor een nieuwe samenwerking met zijn huidige werkgever.

“Ik voel me heel erg thuis binnen dit team”, laat Gasly weten middels een persbericht. “Het plan was altijd om een project voor de lange termijn op te bouwen. Op het circuit is het de afgelopen tijd niet altijd makkelijk geweest, maar ik heb nog steeds vertrouwen in dit team. Ik ben blij met de veranderingen van de afgelopen tijd en het harde werk dat er wordt verricht. Alpine heeft heel veel potentie”, besluit Pierre Gasly. Een van die veranderingen is het opnieuw aanstellen van oud-teambaas Flavio Briatore. De omstreden Italiaan heeft een adviserende rol gekregen binnen de organisatie.

Toekomstige teamgenoot

Ook Bruno Famin is verheugd over de nieuwe samenwerking met Pierre Gasly. “Hij is een hele ervaren coureur en bewijst keer op keer dat hij heel veel potentie heeft”, aldus de teambaas. “Daarbij is hij een goede ambassadeur voor Alpine. We kunnen ons nu gaan focussen op onze ambities. Wat betreft zijn toekomstige teamgenoot nemen we onze tijd. Er zijn genoeg goede opties.”

De Australische testcoureur Jack Doohan loopt voorop in de race om het tweede stoeltje, hoewel WEC-coureur Mick Schumacher ook een serieuze kans maakt. Binnenkort worden beiden op Circuit Paul Ricard verwacht voor een aantal testrondjes met Alpine.

