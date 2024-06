Alpine sloeg onlangs de handen ineen met Flavio Briatore – de Italiaanse zakenman krijgt een adviserende rol binnen het team. Als oud-teambaas heeft hij een beruchte reputatie, mede dankzij zijn aandeel in crashgate. In de paddock reageert men ’teleurgesteld’ op zijn rentree. Waar experts twijfelen aan zijn waarde voor de sport, denkt Briatore dat hij nog genoeg te bieden heeft.

Er gingen al langer geruchten dat Flavio Briatore zou terugkeren bij Alpine. Op de vooravond van het raceweekend in Spanje werd bekend dat de 74-jarige topman daadwerkelijk aan de slag gaat in Enstone. De teambazen reageerden positief op zijn rentree – volgens Mercedes‘ Toto Wolff verdient iedereen een tweede kans. In de media was men minder enthousiast. Oud-wereldkampioen Damon Hill nam in een uitzending van Sky Sports het voortouw.

“Ik begrijp er niets van”, aldus Hill. “Het is erg teleurstellend – ik heb de meeting van de teambazen ook gezien. Ze zeggen ‘het is Flavio, hij kent de sport, hij heeft zoveel goede ideeën’. Maar wat heeft hij nu echt te bieden? Misschien heeft hij de bravoure om knopen door te hakken bij Alpine – we weten immers dat hij het niet zo nauw neemt met de regels”, verwees Hill naar crashgate. “Ik maak me oprecht zorgen. We kunnen geen controverses meer gebruiken.”

‘Ik ben gemotiveerd en wil weer concurreren’

Flavio Briatore verscheen niet veel later zelf in de uitzending van Sky Sports. Toen hem gevraagd werd te reageren op de kritiek, was zijn antwoord duidelijk. “F*** off.” De Italiaan denkt dat hij de Formule 1 nog genoeg te bieden heeft. “Luca de Meo (CEO Renault, red.) heeft me benaderd omdat het team nogal worstelt met de performance“, legde hij uit. “We hebben twee à drie maanden onderhandeld en nu sta ik hier. Ik ben gemotiveerd en klaar om weer te concurreren.”

Briatore gaat nauw samenwerken met teambaas Bruno Famin. Heeft hij ook gesolliciteerd naar zijn functie? “Nee, ik werk samen met Bruno, hij heeft de leiding”, reageerde de Italiaan. “Ik wil gewoon mijn steentje bijdragen. We hebben een goede teambaas, een sterke organisatie en ik ga ervan uit dat we snel weer competitief zijn.”

