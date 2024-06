Alpine maakte vrijdag officieel bekend dat Flavio Briatore het team in Enstone komt versterken. De Italiaanse zakenman stond eerder aan het hoofd van de Franse renstal, maar moest door zijn betrokkenheid bij crashgate het veld ruimen. Door Briatore opnieuw aan te stellen, kregen Alpine en Bruno Famin de nodige kritiek te verduren. De andere teambazen schieten te hulp.

Bruno Famin werd tijdens een persconferentie in Barcelona gevraagd naar Flavio Briatore, die sinds kort een adviserende rol heeft aangenomen binnen Alpine. “Het verleden interesseert me niet zoveel”, reageerde de Fransman, doelend op het schandaal rondom crashgate. “Ik kijk liever naar de toekomst en wat we kunnen doen om ons team te verbeteren. Dat is ons doel.”

“Door Flavio (Briatore, red.) aan te nemen als adviseur, kunnen we gebruik maken van zijn kennis”, vervolgde Famin. “Hij weet veel van de Formule 1, heeft veel goede mensen in dienst en ik weet zeker dat hij ons kan helpen om ons team beter én sneller te ontwikkelen. Teambazen Toto Wolff en Fred Vasseur schoten hun concurrent te hulp. Ook zij denken dat Briatore een aanwinst is voor de sport.

‘Verdient een tweede kans’

“Iedereen verdient een tweede kans”, aldus Wolff. “Ik ken Briatore als een hele slimme zakenman. Hij heeft enorm veel kennis van de Formule 1. De laatste tien jaar heb ik veel contact met hem gehad – zijn input is altijd hartstikke waardevol geweest. Als je vier decennia in de Formule 1 werkt, bouw je vanzelf de nodige expertise op. Ik denk dat het goed is dat Alpine, zeker in de huidige staat, iemand met een beetje gezond verstand aanneemt.

Ook Fred Vasseur heeft geen moeite met de komst van Briatore. “Het is ongetwijfeld een stap in de goede richting voor Alpine”, liet de Fransman weten. “We weten allemaal wat er in het verleden gebeurd is, maar hij heeft lang genoeg op de blaren gezeten. Als Alpine denkt dat hij nu terug mag komen, dan is hij wat mij betreft welkom.”

Flavio Briatore is een controversieel figuur binnen de sport. Na wereldtitels te hebben gewonnen met Michael Schumacher en Fernando Alonso, moest hij in 2009 noodgedwongen het veld ruimen. Door zijn betrokkenheid bij crashgate – het schandaal waarbij Nelson Piquet Jr. zijn bolide met opzet in de muur reed – werd hij zelfs even verbannen uit de Formule 1.

Flavio Briatore kreeg onlangs een rol als consultant binnen het Formule 1-team van Alpine (Motorsport Images)

