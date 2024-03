Donderdag 14 maart is het precies 14 jaar geleden dat het team van Mercedes zijn langverwachte comeback maakte in de Formule 1. Sindsdien hebben de Duitsers behoorlijk wat titels en zilverwerk verzameld. De Silver Arrows zijn een van de grootste krijgsmachten in de Formule 1 en een absoluut topteam in het zogeheten ’turbo hybride tijdperk’. Een overzicht van de afgelopen 14 jaar.

2010-2013: Debuut met Michael Schumacher

De Duitse autofabrikant Mercedes nam in 2010 het Brawn GP-team over, destijds kampioen Formule 1. Het team kwam met de W01 op de proppen, met Nico Rosberg en Michael Schumacher achter het stuur (zie bovenstaande foto). Laatstgenoemde kwam na drie jaar pensioneren terug in de Formule 1. Het latere succes van Mercedes wordt veelal aan Schumacher toegeschreven, die in die eerste jaren een belangrijke rol speelde in het ontwikkelen van het team. Het team kwam in deze periode niet verder dan de vierde plek in het constructeurskampioenschap.

2013-2016: Hamilton versus Rosberg

Vanaf 2013 werd Schumacher verruild voor Lewis Hamilton, die overkwam van McLaren. Tijdens zijn tweede jaar met het team werd duidelijk dat Mercedes met de W05 een ijzersterke auto in handen had. De eerste constructeurstitel was een feit, terwijl Hamilton de dominantie van zijn team zou gebruiken om het wereldkampioenschap te claimen. In 2015 deed hij dat nog eens dunnetjes over, maar na twee jaar strijd met teamgenoot Nico Rosberg werd hij in 2016 afgetroefd door de Duitser, die meteen daarna zijn pensioen aankondigde.

Nico Rosberg wint in 2016 zijn eerste Wereldkampioenschap na een lange titelstrijd met Lewis Hamilton (Motorsport Images)

2017-2021: Acht titels op rij

Williams-coureur Valtteri Bottas werd opgeroepen als vervanger en speelde vanaf 2017 vijf jaar lang tweede viool voor Hamilton. De Engelsman pakte nog eens vier keer de titel, waarmee hij op gelijke hoogte kwam te staan met Michael Schumacher. Pas in 2021, toen Mercedes voor de achtste keer op rij de constructeurstitel won, was het Max Verstappen die op die beruchte avond in Abu Dhabi kampioen werd.

Lewis Hamilton wint temidden van de coronacrisis in 2020 zijn zevende rijderstitel en evenaart het record van Michael Schumacher (Motorsport Images)

2022-Heden: Vechten voor tweede plaats

Inmiddels is er definitief een einde gekomen aan de dominantie van Mercedes. Red Bull heeft zich inmiddels twee constructeurskampioenschappen toegeëigend terwijl Mercedes en Hamilton – sinds 2022 vergezeld door George Russell – moeten vechten voor de tweede plaats. Voor Lewis Hamilton reden genoeg om het vanaf 2025 bij Ferrari te proberen.

George Russell en Lewis Hamilton tijdens de GP van Saoedi-Arabië in 2024 (Motorsport Images)

