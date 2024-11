Felipe Massa noemt Max Verstappen de ‘absolute nummer één op de grid’ en denkt dat het binnenhalen van zijn vierde wereldtitel Formule 1 aanstaande is. Hij roemt bovendien de racementaliteit van de Nederlander.

“Max is een complete coureur. Hij heeft alles, qua snelheid én qua mentaliteit. Hij is een enorme vechter. Bij hem draait alles om racen, al het andere interesseert hem niet”, zo stelt de Braziliaan desgevraagd in de aanloop naar de Grand Prix van las Vegas.

Massa, die in zijn eigen F1-carrière elf races won en eenmaal (in 2008) heel dichtbij de wereldtitel was, meent dat Verstappen als coureur nog een stuk verder is dan zijn titelrivaal Lando Norris. Met name mentaal is de regerend wereldkampioen van Red Bull in zijn ogen sterker.

‘Ik hou van Max z’n mentaliteit’

Massa: “Max rijdt agressief, op de grens en soms iets erover. Lando heeft dat minder. Voor mij is Max duidelijk de nummer één. Ik hou persoonlijk van zijn mentaliteit. Ik denk dat ik verder was gekomen in mijn eigen carrière als ik meer van de mentaliteit van Max had gehad. Ik was soms te lief, te aardig. Ik was misschien meer zoals Lando.”

Massa ziet wel dat de McLaren-coureur dit seizoen een ontwikkeling doormaakt. “Vergeet niet, dit seizoen was voor hem de eerste keer dat hij mee heeft gestreden voor een kampioenschap en dan ook nog tegen iemand als Max. Dat is niet eenvoudig. Maar je ziet dat hij aan het veranderen is. Hij wordt harder. Oftewel, hij is aan het leren. Dus volgend jaar of het jaar erna zal het misschien al anders zijn.”

‘Wat FIA doet, slaat nergens op’

Tenslotte heeft ook Massa geen goed woord over voor de opstelling van de FIA als het gaat om de eerder dit seizoen opgelegde straffen aan Verstappen en later ook Charles Leclerc voor het gebruik van het woord ‘fuck’.

Massa, die zelf overigens nog in een juridische strijd is verwikkeld met onder andere de FIA over de wereldtitel van 2008: “Wat de FIA doet, slaat nergens op. Ik bedoel, de coureurs vechten met alles wat ze hebben voor het wereldkampioenschap. Wanneer je dan niet eens iets meer kunt zeggen als je een keer boos bent, kom op zeg. Stop je microfoon onder de neus van een voetballer tijdens een wedstrijd en je zult veel ergere dingen horen. Max beledigde bovendien niemand, hij zei slechts dat zijn eigen auto slecht was. Dus ik was het volstrekt oneens met de straf van de FIA. Coureurs begrijpen zelf ook wel wat ze wel en niet kunnen zeggen, daar hoeft de FIA zich niet mee te bemoeien.”

