Oud-coureur Felipe Massa heeft de afgelopen maanden verlekkerd naar de Formule 1 gekeken. 2024 heeft tot nu toe een van de meest onvoorspelbare seizoenen van de recente geschiedenis opgeleverd. Mede door het gebrek aan prestaties van Red Bull dingen meerdere teams mee naar overwinningen. Volgens Massa heeft dit waarschijnlijk te maken met de voortdurende onrust bij de regerend kampioenen.

“Het is verbazingwekkend,” vatte Felipe Massa het seizoen samen. “Wat er allemaal al gebeurd is in het kampioenschap, is precies wat iedere fan wil zien in de Formule 1; meerdere teams én meerdere coureurs die vechten voor de overwinning.” Dit jaar hebben al zeven verschillende coureurs een Grand Prix gewonnen. Sinds het begin van het zogenaamde turbohybride-tijdperk is dat nooit eerder voorgekomen.

“We zijn nu op het punt dat er nog zes races te gaan zijn en er nog steeds van alles kan gebeuren,” vervolgde Massa. “McLaren doet het geweldig en is momenteel zeker het sterkste team. Dat kan zomaar de uitslag van het kampioenschap gaan bepalen – beide kampioenschappen. Bij de coureurs zal het niet makkelijk worden voor Lando Norris; Max (Verstappen, red.) is erg sterk, een geweldige coureur.”

‘Ruzies en politiek’

De Braziliaan beseft echter ook dat Verstappen niet onder ideale omstandigheden presteert. De afgelopen maanden heerste er onrust binnen Red Bull, variërend van een affaire rondom teambaas Christian Horner tot een machtsstrijd in de top van het bedrijf. “Dat helpt niet,” legde Massa uit. “Ruzies en politiek zorgen ervoor dat mensen niet optimaal kunnen presteren.”

Toch verwacht de voormalig Ferrari-coureur niet dat de Nederlander het kampioenschap nog uit handen geeft. “Max (Verstappen, red.) zou moeten kunnen winnen,” concludeerde hij. “Maar bij de teams denk ik dat McLaren het kampioenschap al binnen heeft.” Verstappen heeft op dit moment een voorsprong van tweeënvijftig punten op zijn naaste rivaal Lando Norris. Bij de constructeurs gaat McLaren sinds kort aan de leiding, terwijl Red Bull met een achterstand van eenenveertig punten naar de tweede plaats is gezakt.

