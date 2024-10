In aanloop naar de GP in Bakoe werd duidelijk dat McLaren coureur Lando Norris actief wil ondersteunen in de titelstrijd met rivaal Max Verstappen. Ook Oscar Piastri zou, waar nodig, zijn races moeten opofferen om Norris aan de nodige punten te helpen. Toch benadrukt de jonge Australiër dat zijn liefdadigheid ook grenzen kent. Bovendien, zo stelt hij, ‘is het nog geen gegeven’ dat Norris daadwerkelijk kampioen wordt.

LEES OOK: Bernie Ecclestone verzekert: ‘Oscar Piastri wordt wereldkampioen’

“Het team wil beide kampioenschappen winnen,” zei Oscar Piastri tegen het Duitse Auto, Motor und Sport. “Als je die kans hebt, moet je die niet aan je voorbij laten gaan.” McLaren staat op dit moment aan de leiding bij de constructeurs. Piastri’s teamgenoot, Lando Norris, moet echter nog tweeënvijftig punten goedmaken voordat hij regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft ingehaald.

“Als ik puur aan mezelf denk, wil ik natuurlijk geen teamorders tegen me hebben,” doelde Piastri op het helpen van zijn teamgenoot. “Elke coureur zal het met me eens zijn; je eigen trots gebiedt dat je de snelste wilt zijn. Desondanks ben ik bereid Lando (Norris, red.) te helpen als dat van me gevraagd wordt.” Een snelle rekensom wijst uit dat Piastri zelf ook nog kans maakt op het kampioenschap, al houdt de jonge Australiër geen rekening met een serieuze titelstrijd.

‘Willen ook de constructeurstitel winnen’

“Norris maakt een goede kans, maar het is geen gegeven dat hij het kampioenschap gaat winnen,” aldus Piastri. “Als ik ervoor kies om hem voorbij te laten, moet dat wel zinvol zijn. We willen tenslotte ook de constructeurstitel winnen. Als ik mijn race opoffer om Lando (Norris, red.) te helpen, komt dat doel in gevaar. Daarom zullen we het per situatie bekijken.”

LEES OOK: Succes op én naast de baan: McLaren boekt miljoenen winst

Piastri benadrukte tot slot dat de teamorders bij McLaren twee kanten op werken. “Als ik het verdien om te winnen, moet Norris mij ook kunnen helpen,” legde hij uit. “De Grand Prix van Azerbeidzjan was hier een goed voorbeeld van. Als Norris Sergio Pérez niet had geblokkeerd voordat ik mijn pitstop maakte, had ik misschien niet gewonnen. Die zege heb ik ook deels aan hem te danken.”

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!