George Russell is klaar voor een naar eigen zeggen felle strijd met Alexander Albon om een podiumplek in de Dutch GP. De Mercedes-coureur start zondagmiddag in de duinen vanaf P3, met zijn opvolger bij Williams verrassend achter zich op de vierde plaats. Dit tot verbazing van Russell.

Ze reisden nog samen naar Zandvoort, vertelde Russell na de kwalificatie. “En toen zei Alex nog dat hij niks verwachtte van dit weekend. Het zou rubbish worden.” Daarna, met gevoel voor understatement: “Blijkbaar heeft hij zich vergist. Maar ik vind het mooi voor hem. En voor Williams. Ik gun het team het beste.”

De wagen van zijn voormalige equipe doet het uitstekend in Zandvoort. De toch vaak tegenvallende Logan Sargeant kwalificeerde zich nota bene als tiende voor de race. Dat is veelzeggend, zo wist ook Albon.

“Vierde en tiende, dat had ik niet gedacht”, zei de Williams-kopman na de kwalificatie. “We zagen dit raceweekend in Zandvoort niet als eentje waarin we als team veel zouden kunnen bereiken. Het was voor ons op voorhand gewoon een Grand Prix op weg naar Monza (volgende week, red.), een weekend waar we juist wel veel van verwachten.”

Felle strijd

Met een P4 in de kwalificatie zit er echter voor Albon en consorten misschien wel een podiumplek in. Hoe het ook loopt, het zal altijd beter zijn dan verwacht voor Williams. Dat het moeilijk inhalen is in Zandvoort, weet hij echter ook. Tegen Viaplay zei hij vrijdag als dat hij het circuit geschikter vindt voor kwalificeren dan voor racen, omdat het zo smal is.

Russell zal er naar eigen zeggen alles aan doen om de sportieve strijd om de ereplaatsen zondag in zijn voordeel te beslechten. “Het wordt een felle strijd”, aldus de Mercedes-coureur. Niet om de zege, overigens. Met een glimlach: “Nee, die zal naar Max Verstappen gaan. Die kan wegrijden vanaf pole en lekker naar het publiek gaan zwaaien.”