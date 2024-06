De FIA onthulde donderdag de gloednieuwe reglementen voor 2026. Een van de speerpunten is het gewicht van de Formule 1-wagens – de organisatie wil dertig kilogram van de auto’s afschaven. ‘Onmogelijk’, denkt Fernando Alonso. De Spanjaard verwacht dat de auto’s, die gebruik zullen maken van een geavanceerder hybride-systeem, alleen maar zwaarder kunnen worden.

Fernando Alonso is de zoveelste coureur die zich negatief uitlaat over de nieuwe reglementen van 2026. Lewis Hamilton was de eerste die zijn zorgen uitte over het gewicht van de auto – de zevenvoudig wereldkampioen denkt dat het allemaal nog een stuk lichter kan. Williams’ Alex Albon voegde daaraan toe dat de bolides wel eens ‘extreem langzaam’ kunnen worden. Niet echt een stap vooruit dus.

Terwijl de FIA het heeft over kleinere, lichtere bolides, betwijfelt Alonso of zijn Aston Martin in 2026 daadwerkelijk is vermagerd. In totaal moeten de teams het gewicht met dertig kilogram terugschroeven. Volgens de Spaanse routinier een ‘onmogelijke’ opgave. “Dat is niet haalbaar”, zei hij in aanloop naar de Grand Prix van Canada.

“Met de nieuwe power units worden de auto’s al twintig à dertig kilo zwaarder”, legde de tweevoudig wereldkampioen uit. “Dus in feite moet je dan zestig kilo van het hele pakket afschaven. Dat is voor de teams echt onmogelijk.” Alonso geeft toe dat er een hoop briljante technici in de Formule 1 werken, maar of de doelen voor 2026 gehaald kunnen worden, is nog maar de vraag.

