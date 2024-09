Fernando Alonso toonde zich na afloop van de GP van Monza 2024 realistisch over de huidige situatie van zijn team. Ondanks dat de tweevoudig wereldkampioen de druk opvoert, moet hij erkennen dat Aston Martin nog niet goed genoeg is voor hogere posities op de grid. Hij en teamgenoot Lance Stroll grepen in Italië opnieuw naast de punten.

Waar Aston Martin in 2023 als een van de sterkste teams van start ging, eindigde het seizoen in een sof. De Britse renstal werd gedurende het seizoen ingehaald door Mercedes, Ferrari én McLaren. Echter, in 2024 hadden Fernando Alonso en Lance Stroll al vanaf de openingsrace moeite met de AMR24. Inmiddels staat het team op de vijfde plek in het kampioenschap en moet het in de Grands Prix vechten voor een plekje in de top tien.

Fernando Alonso, die in Monza op P11 eindigde, is niet verrast dat hij weer naast de punten greep. “Ik wist al dat Monza een anonieme race zou worden”, zei hij achteraf. “We moeten geduldig blijven en accepteren dat we niet langer meedoen met de vier grote topteams. Tegelijkertijd mogen we ook niet achter teams als Williams en Visa RB eindigen. In Baku en Singapore moeten we de lat wat hoger leggen.”

Volgens de Spanjaard heeft Aston Martin vooral moeite met de aerodynamische grip. “In de bochten mist onze auto downforce, dus zijn we volledig afhankelijk van de mechanische grip van de banden”, legde hij uit. “Daardoor moeten we ze meer belasten dan de andere teams.” Fernando Alonso baalt dat hij de punten in Monza kon ruiken. “We zaten acht tienden achter Albon en één tiende achter Magnussen, dus slechts één seconde verwijderd van P9”, besloot hij. “Het is zo pijnlijk om die punten te verliezen.”

