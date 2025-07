Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Kimi Antonelli zullen de Grand Prix van België vanuit de pitstraat starten. Het drietal werd zaterdag al in het eerste deel van de kwalificatie uitgeschakeld op Spa-Francorchamps.

Hamilton verloor zijn snelste ronde door een track limits-overtreding, Antonelli had moeite om vertrouwen te vinden in de low-downforce Mercedes en Alonso was slechts de voorlaatste, alleen sneller dan teamgenoot Lance Stroll in wat geldt als het slechtste kwalificatieresultaat ooit voor Aston Martin.

Zondagochtend begon met aanhoudende regen en een natte baan. Hamilton en Alonso reden al met een set-up die meer gericht was op natte omstandigheden, maar Ferrari besloot de ophanging bij Hamilton aan te passen. Mercedes wijzigde de achtervleugel van Antonelli om hem meer vertrouwen te geven, waardoor een start vanuit de pitstraat logisch werd, zeker met regen in het vooruitzicht.

Door hun slechte startposities grepen Ferrari, Mercedes en Aston Martin de kans om strategisch motoronderdelen te wisselen. Alle drie de coureurs kregen een nieuwe V6-verbrandingsmotor, MGU-H, MGU-K en turbo. Hamilton kreeg bovendien een nieuwe batterij en besturingselektronica. Op deze manier voegen de teams nieuwe onderdelen toe aan de pool tegen een relatief lage ‘prijs’, aangezien de coureurs toch al achteraan starten.

