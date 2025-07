Op basis van de startopstelling belooft de Grand Prix van België een spektakel te worden. McLaren kleurt de eerste startrij oranje, Max Verstappen loert op een kans vanaf de tweede startrij en enkele toppers hebben met een flinke inhaalslag voor de boeg. Voeg hier wat regen aan toe en we kunnen ons opmaken op spektakel in de Ardennen.

Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps pakte Lando Norris een knappe pole position voor McLaren, met teamgenoot Oscar Piastri naast hem op de eerste startrij. Charles Leclerc hield de eer hoog voor Ferrari met een derde plaats, maar het grote verhaal aan Italiaanse zijde is de tegenvallende kwalificatie van Lewis Hamilton. De Brit kwam niet verder dan P16 en maakt zich op voor een inhaalrace, al is Spa daar bij uitstek het circuit voor.

Max Verstappen, altijd een factor op Spa, moest genoegen nemen met de vierde plek. Zelf verwacht hij niet te winnen vandaag, al blijft hij altijd een gevaarlijke outsider voor de zege, zeker als het opnieuw nat wordt. Teamgenoot Yuki Tsunoda verraste met P7, zijn beste kwalificatieresultaat sinds zijn promotie naar Red Bull.

Antonelli in tranen

Een van de grootste verrassingen is de vijfde plaats van Alex Albon in de Williams. Kan hij die plek vasthouden en misschien zelfs nog verder opklimmen? Aan de andere kant van het spectrum vinden we Kimi Antonelli. De Mercedes-rookie kwam niet verder dan de 18e tijd en stond in tranen de pers te woord na de kwalificatie. Teamgenoot George Russell wist wel te imponeren met P6, al had Mercedes op meer gehoopt.

Voor Aston Martin kon het weekend nauwelijks slechter verlopen. Beide coureurs kwalificeerden zich op de laatste rij en kunnen alleen maar hopen op een wonder, zoals een knotsgekke regenrace op het beroemde Belgische circuit.

De Grand Prix van België start vanmiddag om 15.00 uur.

