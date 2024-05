Na een teleurstellend weekend in Imola heeft Fernando Alonso heel wat goed te maken. Aston Martin – dat vorig jaar nog zo sterk begon aan het seizoen – begint achterop te raken in het kampioenschap. In Monaco, waar de Spanjaard in het verleden kon scoren, wil het team de balans van de AMR24 beter kunnen controleren. Veteraan Alonso kiest daarbij voor de old school-aanpak.

“Het is duidelijk dat we aan de balans van de auto moeten werken”, zei Alonso onlangs over zijn Aston Martin. “Al onze upgrades waren tot nu toe gefocust op downforce, maar die kunnen we niet efficiënt inzetten wanneer de balans niet goed is. We zijn niet blind of iets dergelijks, we weten waar we moeten verbeteren en we hebben wel ideeën die deze problemen zouden kunnen oplossen.”

“Tegelijkertijd zijn [balansproblemen] inherent aan deze auto’s – zodra je meer downforce toevoegt, worden ze lastiger te besturen”, vervolgde Alonso. “Dat moeten we zien te fixen.” Het is nog maar de vraag of de tweevoudig wereldkampioen competitief is in Monaco. In 2023 eindigde hij nog op de tweede plaats in het prinsdom. In een ver verleden wist de Spanjaard de race twee keer achter elkaar te winnen (2006, 2007).

Old school Alonso

Alonso, die straks voor de twintigste keer aan de start staat in Monaco, vertrouwt dit weekend ‘gewoon’ op de vrije trainingen om zijn auto te verbeteren. Aan een simulator heeft de Spanjaard niet zo veel. “Op de computer is het allemaal iets meer vergevingsgezind”, legde hij uit. “Het is een fijne tool voor de ingenieurs en voor de coureurs om een nieuwe baan te leren, maar voor de afstelling en de fijne details heb je gewoon een circuit nodig. Vrijdag en zaterdag moeten we dus aan het werk.”

