Waar Lando Norris verwacht dat het aankomende Formule 1-seizoen nog spannender wordt dan vorig jaar, ziet Fernando Alonso het somber in. Norris zei tijdens de testdagen in Bahrein dat een aantal teams uit het middenveld zich kunnen gaan mengen in de voorhoede, maar Alonso gaat ervan uit dat de rangorde niet veel is veranderd ten opzichte van de laatste Grand Prix in Abu Dhabi.

Williams en Alpine toonden een indrukwekkend tempo tijdens de wintertest voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Met name Carlos Sainz en Pierre Gasly leken niet onder te doen voor de grote topteams. De Spanjaard, die dit jaar zijn debuut maakt bij Williams, eindigde op dag twee zelfs bovenaan de tijdlijsten. Het is het laatste seizoen met de huidige reglementen, waardoor alle teams genoeg tijd hebben gehad om de regels tot het uiterste te benutten. Een inhaalslag is dus niet ondenkbaar.

‘Weinig veranderd ten opzichte van Abu Dhabi’

Lando Norris denkt zelfs dat een aantal teams uit het middenveld een bedreiging kan vormen voor de gevestigde orde, te weten McLaren, Ferrari, Red Bull en Mercedes. Fernando Alonso ziet het echter somber in. Waar ‘zijn’ Aston Martin vorig jaar niet verder kwam dan de vijfde plaats in het kampioenschap, verwacht hij in 2025 een herhaling van zetten. “Dat zegt hij (Norris, red.) alleen maar omdat hij nu de winnende auto heeft”, verklaarde Alonso tegenover Motorsport Week.

“Dit is een normale uitspraak voor iemand die zeker is van zijn zaak”, legde de Spanjaard uit. “Dat is fijn voor hem, maar persoonlijk denk ik dat het erg moeilijk wordt. De betrouwbaarheid is tegenwoordig zo goed, er zijn weinig uitvallers of incidenten. De strategieën liggen al vast. Op donderdag weet je al hoe een raceweekend eruit zal zien, of het nu gaat om pitstops of de banden die je gaat gebruiken.”

“Alles is zo perfect dat het moeilijk is om een race onvoorspelbaar te maken”, lichtte Alonso toe. “Daarvoor moet het weer een rol spelen, of iets dergelijks. Natuurlijk kunnen we hopen op meerdere winnaars en een spannend kampioenschap. Vooralsnog is het moeilijk om een voorspelling te doen”, besloot hij. “Ik heb de resultaten van de tests niet nauwlettend gevolgd. Ik weet toevallig dat Carlos (Sainz, red.) de snelste was op de tweede dag omdat ik het Spaanse nieuws heb gelezen. Dat gezegd hebbende, vind ik het moeilijk om te geloven dat er iets veranderd is ten opzichte van Abu Dhabi. Ik denk dat de eerste vier races er hetzelfde uit zullen zien.”

