Fernando Alonso start van wat misschien wel zijn laatste thuisrace kan zijn vanuit de pitstraat. Een wissel van de motorunit onder parc fermé is daarvan de reden. Veel hinder heeft de Spanjaard daar niet van, want gisteren kwalificeerde hij zich al als laatste voor de Grand Prix van Catalonië.

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Aston Martin bevestigt dat het de energieopslag en de MGU-K op Alonso’s auto heeft vervangen, waardoor een start vanuit de pitstraat noodzakelijk is. “Fernando start de race van vandaag vanuit de pitstraat vanwege een wissel van ESME en MGU-K”, kondigt het team aan in een verklaring. Ook de besturingselektronica is vervangen.

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Met deze wijzigingen aan de AMR26 heeft Alonso dit seizoen nu vier van elk element gebruikt, waarmee hij het limiet overschrijdt. Normaal gesproken zou dit een straf opleveren die hem naar de laatste startpositie op de grid verwijst, maar omdat de aanpassingen onder parc fermé zijn doorgevoerd zonder toestemming, moet Alonso in plaats daarvan vanuit de pitstraat starten.

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