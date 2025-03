Helmut Marko deed deze week een aantal opvallende uitspraken over Formule 2-kampioen Gabriel Bortoleto. De Braziliaan stroomde dit jaar door naar de koningsklasse met Sauber, maar kreeg van de Oostenrijkse topadviseur het label ‘B-coureur’ opgespeld. Onnodig grievend, vond Fernando Alonso, die Helmut Marko beloofde dat de jonge Bortoleto zich op het circuit nog wel zou bewijzen.

De media in Melbourne vroegen Helmut Marko deze week om de rookies die dit jaar debuteren in de Formule 1 te beoordelen. Racing Bulls-coureur Isack Hadjar, die vorig jaar achter Bortoleto eindigde in het Formule 2-kampioenschap, werd door de 81-jarige Marko als A-coureur bestempeld. Kampioen Bortoleto kreeg daarentegen een B-waardering. Een opmerkelijke rangorde, vooral gezien het feit dat de Braziliaan één jaar eerder ook al kampioen werd in de Formule 3.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso nam het op voor de 20-jarige Bortoleto, die niet geheel toevallig is aangesloten bij zijn eigen managementbureau. “Ik denk dat Helmut (Marko, red.) zijn coureurs wilde verdedigen, maar de feiten wegen iets zwaarder dan zijn woorden”, aldus de Spanjaard. “Kijk naar het Formule 2-seizoen van vorig jaar; Bortoleto en Hadjar eindigden op de eerste en tweede plek. Ze hebben allebei ongelooflijk veel talent en hebben inmiddels de sprong naar de Formule 1 gemaakt.”

Alonso ’trots’ op Bortoleto

“Laten we kijken wat de toekomst brengt”, vervolgde Alonso. “Ik gun ze allebei een lange en succesvolle carrière, maar wat Bortoleto heeft laten zien… De Formule 3 én de Formule 2 winnen in je debuutseizoen? De toekomst zal uitwijzen wat hij nog meer in zich heeft, maar ik ben heel blij en trots op hem.” Bortoleto reageerde eerder op respectvolle wijze dat Marko spijt zou krijgen van zijn opmerkingen. “Het enige wat ik nu kan doen, is op de baan laten zien dat hij het bij het verkeerde eind heeft”, zei hij.

De vraag is echter in hoeverre Bortoleto de kans krijgt om zich te bewijzen bij Sauber. De gifgroene bolides eindigden in 2024 steevast onderaan, en op basis van de eerste tests hoeven we niet te verwachten dat daar dit jaar verandering in komt. Ook commentator Allard Kalff baalt ervan dat juist deze rookie bij Sauber heeft getekend, vertelde hij deze week in Formule 1 Paddockpraat. Hekkensluiters springen nu eenmaal minder snel in het oog.

Gabriel Bortoleto is sinds 2022 onderdeel van het managementbureau van Fernando Alonso. In 2023 won hij, onder toeziend oog van de Spanjaard, het Formule 3-kampioenschap (Getty Images)

