Fernando Alonso ziet ondanks een lastige kwalificatie, veel potentie in de Aston Martin. De Spanjaard kwalificeerde zich als zeventiende voor de Grand Prix van Australië, maar kon tijdens de sessie data verzamelen voor de ontwikkeling van de auto. “We hebben vandaag ongeveer twee seconden gewonnen ten opzichte van gisteren”, vertelt Alonso.

De Aston Martin-auto’s hebben dit weekend weinig meters gemaakt. In het eerste deel van de kwalificatie zat Fernando Alonso nog altijd 2,5 seconde achter de snelste tijd, de achterstand werd ten opzichte van vrijdag wel gehalveerd. Doordat de Honda-motor tijdens de tweede en derde vrije training eindelijk betrouwbaar werkte, kon het team meer rondes rijden en waardevolle data verzamelen. “Ik kon eindelijk de baan op en verschillende dingen met de afstelling proberen”, vertelt Alonso in de paddock.

‘Twee seconden gewonnen’

Volgens de tweevoudig wereldkampioen zit er nog veel potentie in de nieuwe bolide. “We hebben vandaag ongeveer twee seconden gewonnen, simpelweg omdat we eindelijk op de baan waren. Er zit zeker veel potentieel in de auto, maar we hebben meer rondes nodig. Op dit moment voelt alles nog erg fragiel”, aldus Alonso.

De Spanjaard benadrukt het harde werk van het team. De monteurs hebben de problemen afgelopen weken proberen op te lossen. “Wanneer je op de baan bent en tussen een andere auto’s rijdt, voelt dat toch beter dan helemaal laatste staan. Misschien is dat genoeg om een beetje motivatie in de garage aan te wakkeren. Als coureur is het ook onze taak om de moraal van het team hoog te houden in moeilijke tijden”, concludeert de tweevoudig wereldkampioen.

LEES OOK: Nyck de Vries over reserverol McLaren: ‘Overal bij betrokken tijdens raceweekend’

‘Gelijk stoppen’

Er blijven vragen hangen wat Aston Martin tijdens de race zondag gaat doen. Zo heeft het team nog maar twee batterijen over en is er geen extra voorraad bij de Honda-fabriek. Daardoor bestaat er een kans dat het team voorzicht moet racen. “We hebben een tekort aan onderdelen, dat is geen geheim”, aldus Alonso. “China is volgende week, dus hopelijk kunnen we bijna de hele race uitrijden. Als er een teken is dat er iets misgaat, moeten we gelijk stoppen om grote schade te voorkomen.”

Het grootste probleem met de AMR26 is de motor en dat is ook geen geheim volgens Alonso. “Iedereen weet dat het grootste probleem de motor is. We missen vermogen en betrouwbaarheid. In de winter hebben we weinig rondes gereden en nu hebben we een tekort aan batterijen en onderdelen. De motoren moeten verbeterd worden en Aston Martin probeert Honda zoveel mogelijk te helpen.”

Lees hier alles over de GP Australië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.