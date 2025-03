Lewis Hamilton begint dit weekend aan zijn eerste seizoen met Ferrari. Na een uiterst succesvolle periode bij Mercedes koos de gevierde kampioen voor een nieuwe uitdaging bij de Scuderia. Meerdere Formule 1-grootheden gingen hem voor; Michael Schumacher, Fernando Alonso en Sebastian Vettel waren ook al meervoudig kampioen voordat ze het bij Ferrari probeerden. Laatstgenoemde legt uit wat de grootste uitdaging voor Hamilton zal zijn.

Na een sterk seizoenseinde in 2024 wordt verwacht dat Ferrari in het nieuwe Formule 1-seizoen om beide titels kan strijden. Het team heeft sinds 2008 geen constructeurskampioenschap meer gewonnen, terwijl Kimi Räikkönen in 2007 de – vooralsnog – laatste Ferrari-rijder was die de wereldtitel veroverde. Aan Lewis Hamilton, die jaagt op zijn felbegeerde achtste wereldtitel, de taak om het kampioenschap weer naar Maranello te halen. Voormalig Ferrari-coureur Sebastian Vettel waarschuwt Hamilton echter voor de uitdagingen die hem te wachten staan.

“Het is een grote stap”, verklaarde Vettel tegenover Wide World of Sports. “Het is altijd een grote verandering wanneer je van team wisselt. Het betekent dat je met een compleet nieuwe groep mensen moet samenwerken. Daarbij heerst er bij Ferrari een andere cultuur. De meeste teams zijn duidelijk Engels, slechts twee zijn Italiaans. Dat is waarschijnlijk de grootste uitdaging”, legde hij uit.

Na vier kampioenschappen te hebben gewonnen met Red Bull, koos de Duitser in 2015 zelf ook voor de Scuderia. Hij hoopte zijn idool Michael Schumacher te evenaren door een wereldtitel te winnen met Ferrari. In 2017 en 2018 kwam hij het dichtst bij dat doel, maar in beide gevallen verloor hij het kampioenschap aan Hamilton en Mercedes.

Vettel benadrukt dat rijden voor Ferrari altijd iets speciaals heeft, of Hamilton nu dezelfde jeugdheld had of niet. “Ik ben opgegroeid met Michael (Schumacher, red.)”, vertelde hij trots. “Hij was mijn held en reed meestal in het rood, dus daarom voelde het voor mij anders. Ik weet niet zeker of Hamilton dezelfde droom had, maar ik denk dat het voor iedereen speciaal is om de kans te krijgen in de rode auto te stappen”, besloot hij.

