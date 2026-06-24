Ferrari neemt inderdaad upgrades voor de krachtbron mee naar de GP Oostenrijk. Eerder ging al rond dat de Scuderia meteen na de toewijzing van de ADUO aan de slag was gegaan met de motor, maar nu bevestigt de renstal de update voor de race in Spielberg. “De update op zichzelf zal niet voor een verandering van de pikorde zorgen”, waarschuwt Ferrari-topman Enrico Gualtieri wel meteen.

Begin juni maakte de FIA bekend dat Red Bull over de beste motor beschikt. Goed nieuws voor onder meer Mercedes en Ferrari, want onder het dit seizoen nieuw ingevoerde ADUO-reglement (Additional Development and Upgrade Opportunities) kregen deze motorleveranciers meteen de kans om de achterstand op de Oostenrijkse renstal weg te werken. Ferrari liet er geen gas over groeien en begon direct met werken aan de ADUO-upgrades. De renstal bevestigt nu dat het inderdaad de eerste upgrade aan de krachtbron meeneemt naar de GP Oostenrijk.

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“Het hele team in de fabriek werkt nu onvermoeibaar door om optimaal gebruik te maken van de extra mogelijkheden die het ADUO-mechanisme biedt, volledig in lijn met onze beoogde ontwikkelingsroadmap,” vertelt Enrico Gualtieri, technisch directeur aandrijfeenheden bij Ferrari, in de vooruitblik van het team. “De update die we in Spielberg introduceren, is relatief klein en het resultaat van het werk dat de afgelopen weken is verricht om verbeteringen uit ons ontwikkelingsprogramma naar het circuit over te brengen. De update op zichzelf zal niet voor een grote stap vooruit of een verandering van de pikorde zorgen.”

Leclerc zit VT1 uit

De upgrade aan de motor is niet de enige verandering waarmee Ferrari tijdens VT1 in Oostenrijk te maken krijgt. Charles Leclerc staat zijn SF-26 ook een uurtje af aan Ferrari Academy-coureur Dino Beganovic. In Barcelona mocht de rookie nog in de bolide van Lewis Hamilton instappen. Tijdens de eerste vrije training zette hij toen nog de achtste tijd neer.

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