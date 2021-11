Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies zegt blij te zijn met het gevecht met McLaren. Dat toont volgens de Fransman maar aan dat het Italiaanse team zich goed herpakt heeft na het dramatische seizoen 2020.

Ferrari had halverwege dit seizoen al meer punten bij elkaar geraapt dan het in het hele seizoen 2020 had gedaan. De Scuderia stond er slecht voor na een technisch voorschrift met betrekking tot de krachtbron en was toen vooral in het middenveld te vinden. Dit seizoen heeft het Italiaanse team zicht op de derde plaats bij de constructeurs, al zal het daarvoor wel McLaren moeten verslaan. Maar de sportief directeur van Ferrari, Laurent Mekies, is allang blij dat zij in gevecht zijn verwikkeld met McLaren.

“Het is een heel goed gevecht, McLaren heeft een zeer sterk seizoen gehad”, zegt Mekies. “Ze hadden een geweldige zege in Monza, het is een team dat heel hard pusht en we zijn blij dat we ons in dit gevecht bevinden. We vergeten niet waar we vorig jaar stonden. Het feit dat we onszelf dusdanig hebben herpakt dat we kunnen vechten is een goed bewijs van de vooruitgang die het team heeft geboekt bij die reconstructie.”

“We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik denk dat we tot aan de laatste race met ze kunnen vechten”, vervolgt de Fransman. “Het zal er weer om gaan wie de meeste punten laat liggen, maar het is ook een goede training voor het team. Hopelijk zullen we in de toekomst in de wat grotere gevechten meedoen. Dat betekent dat we kalm kunnen blijven in dit soort gevechten, onder druk kunnen werken en ook onder druk kunnen presteren. Wij zien het als team als een fantastische uitdaging om de volgende stap te zetten”, aldus de sportief directeur van Ferrari.

Uiteraard had Mekies gezien dat Ferrari weer aan de top zou staan, maar voor hem zou een derde plek in de eindstand al een belangrijk moment zijn. “Dat betekent dat we laten zien dat we de vooruitgang boeken die we denken te boeken, daar gaat het uiteindelijk om.”

