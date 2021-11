Lando Norris zegt dat de sfeer bij McLaren goed is, ook al zijn ze in een spannende strijd met Ferrari verwikkeld om de derde plaats bij de constructeurs. De Brit merkt op dat Ferrari met name sinds de tweede seizoenshelft sterk is: “Dat moet je ze nageven.”

Ferrari heeft de jacht op McLaren geopend voor de derde plek bij de constructeurs. De twee teams hebben geen zicht op Mercedes en Red Bull maar hebben wel een flinke marge naar Alpine. Onderling bedraagt het verschil slechts 3,5 punten in het voordeel van McLaren, al was die voorsprong enkele races geleden nog een stuk groter. Ferrari heeft met de verbeterde motor stappen vooruit gezet en zet McLaren nu vol onder druk. Ondanks die spannende strijd zit de sfeer er nog goed in bij McLaren, stelt Lando Norris.

“We zijn gemotiveerd en werken hard”, zegt Norris. “Het is moeilijk om te weten waar je elk weekend zult staan omdat het altijd wel spannend is geweest met Ferrari, sinds het begin van het seizoen. Het is niet dat wij ooit echt een voorsprong hadden, het was altijd al spannend dit seizoen.”

“Maar het is intens”, vervolgt Norris. “Iedereen in de fabriek werkt hard om de kleine beetjes te vinden die we voor de rest van het seizoen nodig hebben. Maar Ferrari is sterk, dat moet je ze nageven. Ze zijn in de tweede seizoenshelft heel sterk, met name in de laatste paar races. We gaan het gevecht aan en we kunnen ze het zeker lastig maken tot het einde, dat is het plan”, aldus de Brit.

Foto: BSR Agency