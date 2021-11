Waar McLaren opnieuw punten liet liggen in Brazilië, deed Ferrari met de vijfde en zesde plek weer goede zaken voor het kampioenschap. Dat zij nu 31,5 punten voorsprong hebben, betekent volgens teambaas Mattia Binotto niet dat ze achterover kunnen leunen in Maranello: “Alles kan in een oogwenk veranderen.”

Ferrari deed in Brazilië opnieuw goede zaken in de strijd voor de derde plek in het constructeurskampioenschap. Charles Leclerc en Carlos Sainz kwamen als vijfde en zesde over de streep op Interlagos en bezorgden de Italiaanse renstal dus negentien punten. Dat terwijl McLaren vanwege wat tegenslagen opnieuw slechts één puntje pakte. Daardoor heeft Ferrari nu een voorsprong van 31,5 punten op zijn grote rivaal, maar dat betekent nog niet meteen dat ze achterover kunnen leunen in Maranello.

“Het was een goed resultaat voor wat betreft het kampioenschap, aangezien wij onze voorsprong op onze naaste rivalen bij de constructeurs hebben verdubbeld”, zegt een opgeluchte Binotto, die wel op zijn hoede blijft voor McLaren. “Dat gezegd hebbende, betekent een voorsprong van 31,5 punten niet meteen dat het voorbij is, verre van dat. We weten dat de situatie in een oogwenk kan veranderen en dat onze tegenstanders erg sterk zijn.”

Lees ook: Leclerc ziet potentie voor reversed grid na inhaalrace Hamilton

“In wat een zeer druk weekend zou worden, heeft het team, zowel op de baan als in de fabriek in Maranello, heel hard en met geweldige precisie gewerkt. Zij hebben alle situaties op de juiste manier aangepakt. Alle aspecten van deze race zijn goed beheerd, van de strategie tot aan het bandenmanagement en de pitstops. De coureurs hebben ook een nette en effectieve prestatie neergezet. Er zijn nu slechts drie races te gaan, dus we moeten op deze manier doorgaan om ons doel voor dit seizoen te bereiken”, besluit Binotto.