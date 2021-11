De enorme inhaalslag van Lewis Hamilton was voor Charles Leclerc een goed voorbeeld van hoe races met een omgekeerde startvolgorde, de reversed grid, zouden kunnen zijn. Het zou de Monegask interessant lijken om te zien hoe zo’n reversed grid zou uitpakken als er meerdere snelle auto’s achteraan starten.

Hamilton was vrijdag de snelste in de kwalificatie, maar moest helemaal achtereen starten in de laatste sprintkwalificatie van het seizoen. De Brit werd uit de resultaten van de kwalificatie geschrapt omdat zijn DRS-vleugel niet aan de technische reglementen voldeed. Hij toonde direct strijdlust en lag na één ronde al op de veertiende plaats. Daarna haalde hij de een na de andere coureur in en na de indrukwekkende inhaalrace werd hij vijfde. Die inhaalrace van Hamilton laat volgens Leclerc zien hoe een race met een omgekeerde startvolgorde, de reversed grid die al vaker voorgesteld werd, zou kunnen uitpakken.

“Ik vond het wel vermakelijk”, zegt Leclerc tegen The Race. “Ik heb uiteraard niet de hele race gezien maar het feit dat hij zo dicht achter mij zat na twintig ronden gaf mij het gevoel dat het wel potentie heeft”, zegt hij over een reversed grid. “Als je ziet dat een auto helemaal achteraan start en zo ver naar voren komt… Het zou spannend zijn om te zien als veel snelle auto’s achteraan starten!”

“Maar we zullen het wel zien”, voegt Leclerc direct toe. “Ik weet niet wat de plannen zijn, maar ik ben er zeker van dat de FIA ernaar zal kijken en zal proberen om de beste en spannendste oplossing te vinden, met name voor de zaterdag.”