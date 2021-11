De inhaalactie van Lewis Hamilton op Lando Norris in de laatste ronde van de sprintkwalificatie zag er volgens Norris zelf ‘verdomd makkelijk uit’, maar hij geeft direct toe dat hij het hem niet lastig maakte: “Het was geen super indrukwekkende inhaalactie.”

Norris begon als zevende aan de sprintkwalificatie op Interlagos en reed na een goede start een lange tijd rond op de vijfde plaats. De McLaren-coureur voelde in de laatste ronden van de race de hete adem van Lewis Hamilton, die achteraan moest starten na zijn diskwalificatie. De zevenvoudig wereldkampioen rekende ronde na ronde af met coureurs en had in de slotfase dus zicht op de vijfde plek. In de allerlaatste ronde waagde Hamilton het er op in bocht 1 met een late inhaalactie op Norris, die hem de ruimte gunde en dus genoegen moest nemen

“Het ziet er verdomd makkelijk uit voor hem!”, zegt Norris, die bij Sky Sports geconfronteerd wordt met de inhaalactie op de Skypad. “Hij hoefde er niet eens moeite voor te doen. Het was niet eens zo’n super indrukwekkende inhaalactie”, oordeelt de Brit. “Ik hoefde geen domme risico’s te nemen, hij zat op een totaal ander niveau.”

Foto: Motorsport Images

Dat Hamilton hem inhaalde maakte voor de race van zondag weinig uit, aangezien Hamilton vijf plaatsen gridstraf heeft en dus als tiende zal starten. Uiteindelijk was Norris dan ook tevreden met het resultaat. “We staan voor een Ferrari. We hadden liever ook nog voor de andere gestaan, maar die was gewoon te ver weg.”

Norris kreeg na de sprintkwalificatie felicitaties van zijn team, al was dat niet alleen vanwege zijn prestaties op de baan. De Brit blies vandaag namelijk 22 kaarsjes uit en gaf zichzelf met de zesde plek een mooi verjaardagscadeau. Toch was hij tot aan die sprintrace niet blij met zijn weekend. “Ik was echt slecht in de tweede vrije training, ik reed niet goed. Dat werd in de race wel beter en dat betaalde zich uit. Ik lach nu tenminste”, aldus Norris.

Voor de race weet Norris dat hem een nieuwe uitdaging te wachten staat. “Morgen wordt het wat warmer, dat is niet zo heel goed voor ons.” Of hij dan wél harder zal verdedigen tegen Hamilton? “Het heeft geen nut om mijn banden te verslijten om hem achter me te houden, hij zou met drie banden moeten rijden om het wat lastiger te maken”, grapt Norris.