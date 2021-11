Gegokt en gewonnen: zo vat Valtteri Bottas zijn rit naar de zege in de sprintrace in Brazilië samen. De Fin ging vooral met oog op de start voor softs en die keuze pakte perfect uit.

Dat vertelt Bottas, die eerder ook de sprintkwalificatie in Monza won en er daarmee twee van de drie sprintraces naar zich toe heeft getrokken, na de wat koddige podiumceremonie. Het sprintformat is nieuw in de Formule 1 en bepaalde plooien moeten duidelijk nog worden gladgestreken, al lijkt het Bottas dus goed te liggen.

“De start was de sleutel voor me”, blikt Bottas daarop terug. “Het was belangrijk om een goede start te hebben. Daarom hebben we ook een beetje gegokt door voor soft-banden te gaan.” Max Verstappen, die naast hem op de eerste rij stond, op pole, vertrok namelijk op mediums. Bottas pakte hem echter nog voor de eerste bocht.

“Op het eind was het wel tricky“, erkent Bottas, met Verstappen die hem op zijn meer duurzame mediums binnenhengelde. “Max begon terwijl hij mij volgde echter ook te worstelen. Zo pakte onze strategie perfect uit.” Bottas mag de race zondag zo van pole beginnen. Tevens strijken hij en Mercedes drie punten op voor de sprintzege.

Belangrijker dan dat, zo zullen ze bij Mercedes denken, is dat Bottas een puntje heeft weggehouden bij Verstappen. Die breidde zijn voorsprong op titelrivaal Lewis Hamilton – Bottas’ teamgenoot – zo maar met twee punten uit naar 21 stuks. Hamilton begint de race van zondag als tiende.

