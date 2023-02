Voor zijn eerste jaar als teambaas van Ferrari heeft Frédéric Vasseur van Ferrari-CEO Benedetto Vigna een duidelijke boodschap gekregen. De Scuderia moet dit jaar voor de wereldtitel gaan, benadrukt Vigna.

Ferrari moest na de twee tegenvallende seizoenen in 2020 en 2021 zijn weg naar voren weer zien te vinden, wat vorig jaar ook op grootse wijze gebeurde. Plots werd de Scuderia met de pijlsnelle F1-75 weer eens gezien als de favoriet voor de wereldtitels, waar zij in 2008 voor het laatst eentje pakten met de constructeurstitel.

Charles Leclerc en Carlos Sainz streden regelmatig om de zeges, maar naarmate het seizoen vorderde bleek Ferrari niet opgewassen tegen Red Bull en Max Verstappen. Ferrari kreeg te kampen met betrouwbaarheidsproblemen en maakte regelmatig fouten aan de pitmuur of in de pitstraat zelf.

De snelheid zat er wel in, maar qua structuur was er nog vooruitgang te boeken. Daar moet Frédéric Vasseur als nieuwe teambaas van Ferrari voor zorgen. De verwachtingen zijn hoog en Ferrari-CEO Benedetto heeft ook een duidelijke boodschap voor de teambaas.

“Natuurlijk moet de wereldtitel nu het doel zijn”, wordt Vigna geciteerd door Speedweek. “Teambaas Fred Vasseur weet wat hij moet doen.” Ferrari eindigde zowel bij de coureurs als constructeurs op de tweede plek, maar dat is niet genoeg voor het steigerende paard. “Wie tweede wordt, is de eerste verliezer”, weet Vigna ook.

De sterke prestaties in met name het begin van het seizoen stemmen Vigna wel positief dat het dit jaar weer goed kan lopen voor Ferrari. “We hebben vorig seizoen bewezen dat we kunnen strijden voor podiumplaatsen en overwinningen. Het doel moet nu natuurlijk zijn om niet alleen aan de top van het wereldkampioenschap te staan, maar dat ook vast te houden tot het einde.”