Ferrari en McLaren hebben hun bolides voor 2023 nog niet getoond, maar hebben deze wel alvast een naam gegeven. Bij Ferrari keert men terug naar een bekende benaming terwijl McLaren een flinke stap zet ter viering van het zestigjarige jubileum van het Formule 1-team.

Ferrari werkte de afgelopen maanden hard aan haar nieuwe bolide voor 2023, die toen nog bekendstond als Project 675. Het team trekt op 14 februari pas het doek van de nieuwe auto, maar heeft deze nu al een echte naam gegeven: SF-23. De Scuderia houdt daarmee vast aan de afkorting van Scuderia Ferrari in combinatie met het jaartal, al maakte het team enkele uitzonderingen in de afgelopen jaren.

In 2014 reed Ferrari nog met de F14-T, in 2017 stapte het over naar SF-70 ter viering van het zeventigste jubileum van de eerste Ferrari ooit en vierde het in 2019 met de SF90 het negentigjarig bestaan van het raceteam van Ferrari om in 2020 met de SF1000 haar duizendste Formule 1-race, op Mugello, te vieren. Vorig jaar reden Charles Leclerc en Carlos Sainz met de F1-75, als verwijzing naar het 75-jarig jubileum van de eerste Ferrari.

Bij McLaren gebruiken ze al jaren de afkorting MCL, gevolgd door een cijfer. Vorig jaar was dat de MCL36 en dus zou dit jaar de MCL37 moeten volgen, maar voor het nieuwe seizoen besluit het Britse team flink wat cijfers over te slaan en door te gaan naar de MCL60. Ook dit vanwege de viering van een belangrijk moment, namelijk het zestigjarig bestaan van het team, opgericht door Bruce McLaren in 1963. McLaren presenteert de bolide van Lando Norris en Oscar Piastri op 13 februari om 18.00 uur Nederlandse tijd.

