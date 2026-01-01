Het team van Ferrari gaat naar verluidt de aanpak van McLaren proberen te kopiëren. Technisch directeur bij het Italiaanse team, Loïc Serra, heeft naar verluidt een ‘hele nieuwe manier van denken’ voorgesteld bij de Scuderia voor 2026, waarbij de focus meer op ‘efficiëntie’ komt te liggen.

Ferrari heeft in 2025 een seizoen zonder Grand Prix-zege afgesloten met een vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Een flinke tegenvaller voor de Scuderia, gezien het team in 2024 nog als tweede achter McLaren eindigde. Ferrari hoopt nu van diezelfde McLaren te leren, zo meldt het Italiaanse Formula Uno Analisi Tecnica.

Volgens het Italiaanse medium heeft Loïc Serra – technisch directeur bij Ferrari – een ‘hele nieuwe manier van denken’ voorgesteld bij Ferrari, waarbij de focus meer op efficiënte dan pure kracht komt te liggen. Serra zou daarbij het team hebben gevraagd om zich te focussen op ‘de flexibiliteit van de voorwielophanging’, waardoor Ferrari de grip en stabiliteit van de auto zou kunnen optimaliseren. Hiermee hadden zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton vorig jaar nog moeite.

De nieuwe ophanging van Ferrari zou door de FIA al als ‘conform’ zijn beoordeeld, ‘ondanks het feit dat er gebruik wordt gemaakt van een gecontroleerde vervorming van het onderdeel wanneer de uitgeoefende belasting een andere richting volgt dan die welke door de FIA-voorschriften wordt opgelegd’. Als Ferrari hiermee een maas in het reglement heeft gevonden die niet wordt gedicht door de FIA, zou dat hen een voordeel kunnen opleveren.

McLaren achterna

De Scuderia gaan hiermee McLaren achterna. Het is iets wat Rob Marshall – ingenieur bij het Britse team – al sinds het begin van het seizoen 2024 doet, aangezien hij de manier van denken van het team ‘volledig heeft veranderd’. Marshall is onder meer verantwoordelijk voor risicobeheer bij McLaren, iets wat Serra nu ook probeert te doen bij Ferrari, volgens Formula Uno Analisi Tecnica.

