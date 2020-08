Ferrari geeft Vettel nieuw chassis na schade in Silverstone

Geen echte grote updates voor Ferrari komend weekend in Barcelona, wel een nieuw chassis voor Sebastian Vettel. Na de race werd er schade ontdekt dat mogelijk is veroorzaakt door een harde botsing met een kerb.

Of dat zal betekenen dat het voor Vettel meteen voor de wind zal gaan, valt nog te bezien. Vettel kende een teleurstellende race opSilverstone. Uitgeschakeld in Q2, gespind in de eerste ronde en niet blij met de gekozen strategie. Het resulteerde uiteindelijk in een twaalfde plaats. De Duitser heeft na vijf races slechts tien punten gepakt, terwijl teamgenoot Charles Leclerc al 45 punten heeft en al twee keer naar het podium mocht.

Voor de Spaanse GP is Vettel weer vol goede moed, op papier dan. “Het zijn de kleine details die hier het verschil maken. Iedereen kent deze baan heel goed dus we kunnen vanaf het begin aan de slag met het finetunen van de auto. Ik ben benieuwd hoe de auto hier zal aanvoelen, het wordt warm dus het zal belangrijk zijn om een afstelling te vinden die goede snelheid oplevert maar tegelijkertijd niet teveel van de banden vraagt.”

Dat zal de Duitser dus met een nieuw chassis gaan doen. Of de schade is ontstaan bij de spin in de eerste ronde op Silverstone, laat Simone Resta van het chassisteam in het midden: “Na de Silverstone-race zagen we tijdens onze check en analyse van de auto een kleine fout in het chassis. De schade is veroorzaakt door een touché met een kerb. Dat heeft niet enorme invloed gehad op zijn prestaties maar het was een logische stap om het te vervangen.